(09 de septiembre del 2024. El Venezolano).- El grito masivo de “Let’ s Go Dolphins” se escuchó al unísono. Multitudinario, fuerte y con un particular sentido de seguridad. Ninguno de los 65,582 asistentes se movió de sus asientos hasta que no se escuchara el silbato final tras el gol de campo que le daba el triunfo a Miami 20-17 sobre Jacksonville.

Por Oscar Huete

Y no era para menos, momentos antes de iniciar el encuentro, el recibidor estrella de Miami, Tyreek Hill era esposado y tirado al piso por oficiales de Miami-Dade, tras una infracción de tráfico, varios de sus compañeros tuvieron que asistir a su compañero al pasar por el lugar del arresto. Hill fue multado y liberado para que pudiera disputar el encuentro.

Más tarde, se dio a conocer por medio de un comunicado de prensa que el oficial de policía de Miami-Dade había sido suspendido con licencia administrativa.

Lo cierto es que, tras la noticia de Hill, los delfines salieron al emparrillado confundidos hasta el punto de ir perdiendo hasta el último periodo.

Las anotaciones

Los visitantes abrieron el marcador con 4:31 minutos para concluir el primer cuarto, en una corrida de una yarda de Travis Etienne Jr. Y el pateador Cam Little se encargó de sumar el punto extra, 7-0 Jacksonville.

Los felinos ampliaron el marcador en el segundo cuarto, con 6:21 por jugarse, Trevor Lawrence lanzo un bombazo de 14 yardas que capturo Brian Thomas Jr. en la zona de anotación, Little convirtió su segundo punto extra y los Jaguars ganaban 14-0.

Sin embargo, Miami achico el marcador minutos antes de irse al descanso. Tua Tagovailoa se conectó con De’von Achane en una corrida de una yarda y Jason Sanders se encargó de poner el punto extra. No obstante, Jacksonville anotó un gol de campo de campo de 53 yardas para concluir la primera mitad del encuentro ganando 17-7.

Tras el paso por los camerinos, y con ocho minutos por jugarse en el tercer periodo, Tagovailoa tiro un largo pase de 63 yardas que capturó Jaylen Waddle en la yarda 26 en territorio de los felinos. A pesar de ello, Miami no logro anotar y terminó perdiendo el ovoide tras un derribo a su mariscal de campo.

Con tres minutos por concluir el tercer periodo, Jacksonville no pudo anotar tras perder el ovoide en la línea de anotación de Miami. Si bien, los Dolphins aprovecharon la oportunidad y Tagovailoa lanzó un escopetazo de 80 yardas a Tyreek Hill para anotar y achicar la pizarra 17-14 con el punto extra de Sanders. Cabe destacar que tras la anotación Hill celebró poniéndose las manos en la espalda siendo atado por su compañero Jaylen Waddle.

4:23 minutos restaban para concluir el cuarto periodo y tras un largo periodo en posesión del ovoide, Miami logró nivelar las acciones con un gol de campo de 37 yardas de Jason Sanders, quien había fallado uno con anterioridad.

Y para ponerle la tapa al pomo, el mismo Jason Sanders se encargó de ponerle suspenso al desafío con un gol de campo de 52 yardas con cuatro segundos en el reloj, dándole la victoria 20-17 a los muchachos locales.

Tua Tagovailoa, concretó 23 de 37 pases con 338 yardas y una anotación. Hill por su parte corrió 130 yardas con una anotación.

Fue la cuarta victoria de Miami iniciando una temporada y mejoraron su récord a 33-25-1 en juegos inaugurales desde 1966.

Tres días, tendrán los Miami Dolphins para recuperarse de esta estresante victoria, ya que el próximo jueves se medirán a los Buffalo Bills en el llamado “Thursday Night Football” Buffalo se impuso 34-28 a los Arizona Cardinals en su juego de apertura.