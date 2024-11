(20 de noviembre del 2024. El Venezolano).- La noche del martes 19 de noviembre se informó que Stephen Vogt, de los Guardianes de Cleveland y Pat Murphy, de los Cerveceros de Milwaukee fueron los ganadores del premio «Mánager del año» en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Por Eliexser Pirela Leal

Ambos estrategas tienen en común que llegaron a dos franquicias que hasta el año pasado tenían dos excelentes estrategias y que las expectativas para cumplir con el trabajo de sus antecesores no sería fácil. Igualmente coincidieron en que ambos timoneles enfrentaron fuertes tareas, en sus primeras campañas como pilotos en las Mayores y superaron esos retos conquistando sus respectivas divisiones, que son las del Centro de cada circuito.

Pero sus logros representaron que sin sorpresas fueron votados por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) con estos galardones.

Este logro «Primero que todo, habla de la clase de organización que tenemos”, le dijo Vogt a la prensa. Su carrera como pelotero concluyó apenas en el 2022. “Estamos trabajando con dos excelentes organizaciones. Pero también somos gente de béisbol. Para mí, necesitaba llegar y ser el mismo de siempre. Sabía que jamás iba a poder reemplazar a alguien como Tito (Terry Francona), pero sólo quería ser el mismo de siempre y ayudar a nuestros jugadores a ser los mejores que podían ser”, sentenció el manager de Cleveland.

Vogt recibió 27 votos para el primer lugar, superando a Matt Quatraro (2) de los Reales y a A.J. Hinch (1) de los Tigres.

Liga Nacional

Para Murphy el trabajo tampoco era alentador, porque llegó a Milwaukee en un duro momento. Perdieron a su as Corbin Burnes, quien fue cambiado a los Orioles de Baltimore; también perdieron por lesión a otro de sus pilares en la rotación, Brandon Woodruff, y vieron marcharse a a su mánager, Craig Counsell, quien hizo maletas y se fue a los Cachorros de Chicago, en el receso de campaña.

«Cuando todo esto sucedió, simplemente me sentí muy agradecido. Estoy muy agradecido por poder venir a trabajar todos los días e impactar la vida de alguien”, había dicho Murphy cuando fue presentado a los medios como el piloto de Cerveceros.

Y no defraudó porque en su primera campaña coronó al equipo en el Centro del viejo circuito, con el tercer mejor récord en la liga; actuación que le permitió ganarse este Premio «Mánager del Año» en esta temporada de 2024.