(18 de febrero del 2025. El Venezolano).- Jugador de mucha entrega y garra, Aitor López se ha convertido en uno de los baluartes del sorprendente Portuguesa FC, que asumió la vanguardia de la Liga Futve, tras someter a Monagas el domingo en Maturín dos por cero. El ariete abrió la cuenta tras una gran definición luego de una perfecta asistencia de John Marchán. El inspirado “penta” llegó a 10 puntos, producto de trio de victorias y una igualada. “Todos luchamos con unión y dedicación. Vamos por buen camino”, dijo el artillero.

El caraqueño también ha militado en otros clubes como el Barcelona B de España, Metz de Francia, Houston Dinamo de Estados Unidos y en nuestro país en La Guaira y Zamora. “Este es un momento muy especial en mi carrera, resultado de mucho trabajo, compromiso y sacrificio. Me siento agradecido con mi equipo, mi familia y todos los que me han apoyado en el camino. Esto me motiva a seguir esforzándome para alcanzar nuevas metas y continuar creciendo como jugador”, agregó el hijo del emblemático “Mon”.

Ya colecciona par de dianas con la tropa llanera. Prosiguió diciendo que: “Portuguesa representa mucho más que una escuadra de fútbol. En poco tiempo he notado que es una familia, una comunidad y para mí es un orgullo defender estos colores. Me siento profundamente comprometido con la historia y la pasión que representa este club. Dar lo mejor de mí en cada partido es mi manera de devolverle a la fanaticada todo el respaldo que nos brindan”.

El deportista sostiene que se encuentran enfocados en el juego efectivo que vienen mostrando y en continuar ascendiendo como escuadra. “Sabemos que cada encuentro es una oportunidad para demostrar nuestro nivel y luchar con intensidad. Respetamos a todos los rivales, pero nos concentramos en nuestra labor, en mantener la mentalidad ganadora que hemos construido. Estamos motivados para seguir sumando y vamos con todo el sábado ante la Universidad Central”.

El crack de 25 años se muestra agradecido por el apoyo de la hinchada a la pandilla rojinegra. “Su respaldo incondicional en cada juego es una enorme motivación para todos nosotros. Espero ver más gente cada fin de semana. Sentir su energía desde las gradas nos impulsa a darlo todo en la cancha. Vamos a seguir luchando por esta camiseta. Este arduo camino lo recorremos juntos y ustedes fanáticos son parte fundamental de todo esto”, apuntó.

López se desempeña como mediocampista y delantero. Al respecto opina que: “Me siento cómodo en ambas posiciones, porque me permiten aportar de diferentes maneras a mi institución. Como volante puedo participar más en la creación de juego y conectar más con mis compañeros, mientras que arriba en el ataque tengo la oportunidad de estar más cerca del gol. Al final estoy dispuesto a jugar donde me coloquen y contribuir al máximo para sumar buenos resultados”.