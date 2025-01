(03 de enero del 2025. El Venezolano).- SUPER INTERESANTE el plantel que viene conformando el Deportivo Táchira, reforzando varias líneas con jugadores de recorrido, como los refuerzos argentinos Juan Requena, David Quint, Lucas Acevedo y los venezolanos José Balza y Juan Ortiz, quienes llegan cargados de muchas energías positivas al carrusel negriamarillo. El alto mando de la institución andina se ha tomado muy en serio el reto de la Copa Libertadores, además de ser el estado más futbolero de Venezuela, por los grandes llenos en el estadio “Pueblo Nuevo”…

El rendidor delantero gaucho Elías Alderete llevará sus goles a Monagas. El ariete viene de anotar trece dianas con Estudiantes de Mérida y se convierte en un fichaje estelar para los orientales, al igual que su paisano el central argentino Oscar Piris que trae buenas credenciales del Sol de América…Todo listo para el Suramericano Sub-20 desde el jueves 23 de enero. La tropa nacional en el grupo A con sede en el Metropolitano de Cabudare. Sus rivales son Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. La llave B tendrá como sede el “Misael Delgado” de Valencia. Los anfitriones buscaran ser protagonistas en su feudo con un plantel cargado de potencial y con importantes figuras como David “La Joya” Martínez, Kevin “Tuti” Andrade, Juan Arango (hijo), Luis Balbo, entre otros…Jefferson Savarino fue el mejor jugador criollo en el extranjero durante 2024. El talentoso marabino obtuvo la Copa Libertadores y el Brasileirao con el Botafogo. El talentoso crack tiene varias ofertas desde Francia y España. Por cierto que en la vecina nación amazónica Esly García copó la escena en la Segunda División, al convertirse en el máximo artillero del Paisandu con catorce anotaciones. Recientemente fue fichado por el Goias…

DE LA GLORIA AL FRACASO. Los Tiburones se desplomaron y no lograron avanzar. Cambiaron a peloteros que ahora destacan con otras escuadras y como lo dijo de manera categórica el prestigioso comentarista del canal IVC Héctor Cordido (en la gráfica de la columna) sobre lo ocurrido, tras no existir buena comunicación entre el manager y la gerencia. Un plantel monarca no se puede desmantelar de la forma como lo hicieron, además el bullpen fue un desastre y así ni el mejor estratega del mundo suma victorias…Durante esta nueva fase del certamen ha causado sensación el pitcheo de las Águilas, ya que los abridores de la tropa marabina andan en gran nivel. Luce solido el pitcheo zuliano y esto podría llevarlos a la gran final, posiblemente ante el embalado Cardenales….

TADEJ POGACAR se afianza como uno de los mejores ciclistas del mundo. El astro esloveno ya tiene diseñado su plan de trabajo con el Team Emirates y es el actual monarca del Tour de Francia. Por cierto que Orluis Aular regresa al World Tour, conjunto que dirige Eugenio Unzuie y que tuvo entre sus filas al merideño José Rujano, el mejor pedalista criollo de la historia…Se nos fue Gianni Savio. Tuve el honor de ser su amigo. Era un hombre noble, conversador y muy jovial. Sentí una profunda tristeza al enterarme de su fallecimiento…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.