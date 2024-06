(21 de junio del 2024. El Venezolano).- UNA SELECION VENEZOLANA que llega cargada de mucho optimismo a la Copa América y con los jugadores que deben estar, salvo Samuel Sosa que venía con buen ritmo durante las eliminatorias. Hay par de joyas como Matías La Cava y Kevin Andrade, súper motivados para mostrarse en esta justa internacional. En líneas generales la Vinotinto tiene una posibilidad importante de ubicarse entre los dos clasificados a la siguiente fase, entendiéndose que cuenta con una base de jugadores muy talentosos y lo más fuerte de este combinado es desde el mediocampo hacia adelante, esperando que la línea defensiva apuntalada por Jordán Osorio muestre gran solidez…Lionel Messi es el líder de por vida en el departamento de asistencias durante esta contienda. El astro llegó a 18 en el choque contra los canadienses, duelo donde los norteamericanos fueron atrevidos y le dieron trabajo a los pibes…2024 el peor año en la historia del Caracas FC. Recientemente lograron triunfar ante Metropolitanos en la Copa Venezuela. Los rojos del Ávila no ganan en el campeonato oficial desde el 11 de febrero cuando vencieron a Rayo Zuliano en la segunda fecha del Torneo Apertura. Durante la Libertadores su desempeño fue gris con tan solo un empate, cinco derrotas, 3 goles a favor y 18 en contra. ¿Cambiara el panorama para el Clausura?-lo veo poco probable si no cambian al entrenador, cuando un conjunto no suma buenos resultados debes poner otro estratega al mando…El defensor central Darvis Rodríguez tuvo un gran certamen como uno de los líderes de la defensiva del Portuguesa. En total vio acción 1.505 formando dupla con el colombiano Darwin Carrero…

JERARQUIA PURA mostraron los Celtics para pasar a ser el plantel con más títulos campeoniles en la NBA. Se esperaba que Dallas opusiera una mayor resistencia. Los triunfadores mostraron tremenda efectividad en los disparos al canasto y la defensa también fue clave…Gran accionar de José Ascanio con los Guaiqueríes. El pívot aporta mucho a la hora de anotar y capturar rebotes…El jovencito Jeiminson Marques es una de las figuras más promisorias del baloncesto venezolano. En el campeonato Americup sub-18 dejo promedio de 18 puntos y 8 rebotes por encuentro. Es un jugador desequilibrante, atlético y explosivo que cada día evoluciona más…

LUIS ARRAEZ sigue encendido en ofensiva, al convertirse en el primer pelotero con cien imparables en lo que va de campaña, que lo afianzan como uno de los artilleros más temibles para los lanzadores…Anthony Santander sigue siendo noticia con sus cuadrangulares, durante lo que va de junio con los Orioles de Baltimore….Debemos sentirnos súper orgullosos de la inmensa calidad de los receptores criollos, me refiero a Salvador Pérez (Kansas City), William Contreras (Milwaukee) y Wilson Contreras (San Luis)…Ya para cerrar un abrazo grande al consecuente lector Gustavo La Riva, quien nos sigue siempre desde Costa Rica. Dios te ilumine hermano…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

