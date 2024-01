(05 de enero del 2024. El Venezolano).- TACHIRA Y PUERTO CABELLO se han reforzado fuertemente. Los andinos han trabajado duro durante la pretemporada, pensando en seguir su crecimiento como organización, bajo la conducción de Eduardo Saragó. Mientras que los carabobeños aumentan su potencial en ataque tras sumar a los estelares Rubén “Morocho” Rojas, Richard Celis y Antonio Romero…Sabias que con el Portuguesa FC han jugado 36 argentinos, entre ellos nueve defensas centrales desde 1972, son ellos Melchor Sabella (1972), Jorge Buzzo (1977), Javier Barreras (1979), Alejandro Ibarra (1998), Diego Bonelli (2001), Maximiliano Pescara (2017), Leandro Lugarzo (2023) y ahora se suma Nicolás Pantaleones. Por cierto que el Palestino de Chile será el rival de los llaneros en la fase dos de la Copa Libertadores de América. El duelo de ida será en el estadio Metropolitano de Cabudare. Los australes cuentan con un plantel bastante rápido, donde destacan Agustín Arías, un volante de gran calidad y el goleador Misael Dávila. Terminaron de cuartos en su campeonato, disputando 40 juegos, sumando 18 triunfos, 9 empates y 12 derrotas. Fabricaron 62 goles y recibieron 55, para ser el quinto club de mayor ofensiva. Por cierto que en las instalaciones del Colegio de Ingenieros der Araure, hubo un encuentro entre las antiguas glorias del Portuguesa de los años 80 y 90, evento coordinado por José Consuegra y Jesús Gadea, evento en homenaje al doctor Dimas Salcedo Nadal, uno de los fundadores del glorioso conjunto rojinegro que nació grande. Allí pudimos saludar a excelentes amigos como el padrino del encuentro, Walter Luna, Pedro Pascual Peralta, Celino Mora, Roberto Mujica, Giovanni Laboni, Iván Quintero, Carlos Manzanilla y entre las luminarias que participaron en el juego estuvieron José Luis Jiménez, José María Morr, Franklin, Pedro y Johnny Lucena, José “Buda” Torrealba, Luis Carlos Mora, Laydecker Navas, Bauand Piña, Pedro y Samot Barco, Richard Bolívar, Lucho Balza, José “Buda” Torrealba, Erick Avendaño, Wilfredo “Memin” García, entre otros …Cargado de optimismo Esly García con miras a su gran reto que es triunfar con el Paysandú, su nuevo escuadrón en la segunda división de Brasil. “Una bonita experiencias y tratare de aprovechar al máximo esta oportunidad, en una nación donde se vive mucha pasión con este deporte”, indicó….El Zamora tendrá un mediocampo de mucha experiencia. La furia llanera apuesta al potencial de Arles Flores, Luis Melo, José “Topito” Torres y el mago Pedro Ramírez, jugadores con amplio recorrido… …

PAR DE ESTRELLAS que no paran de producir. Luka Doncic y James Harden, han sido los únicos jugadores de la NBA en fabricar más de 50 puntos y repartir más de 15 asistencias en un partido durante el mes de diciembre…La Súper Liga ha comenzado el año con mal pie y es que varios conjuntos han manifestado su aversión al manejo de la misma y meditan no participar en la siguiente contienda si las cuentas no están claras. El 31 de diciembre era la fecha tope para entregar la documentación con intención de jugar y al menos la mitad de las franquicias no quiso asegurar estar en play…

EL RECORDADO Greg Maddux enfrentó en su carrera a 20.421 bateadores y solo a 133 los llevó a conteo de 3-0…Apoteósico lo de Osmer Morales con los Bravos de Margarita. El rendidor serpentinero encabezó los departamentos de victorias (7), efectividad (2.62) y ponches (51). Que temporada para el tirador de 31 años…Memorable lo de Alberto González, al convertirse en el pelotero numero 22 q ue llega a los 800 imparables en la pelota criolla. El zuliano ha sido una de las bujías de los sorprendentes insulares….

RAFAEL NADAL: “Para jugar contra Federer, yo tenía una táctica bien marcada. Él sabía lo que yo iba a buscar. Yo sabía que intentaría defenderse, era ajedrez. Ante Djokovic no hay ese nivel de estrategia. Me emociona más ver jugar a Roger que a Novak. El tenis es emoción”…Se terminó el espacio…Mis respetos para el país.