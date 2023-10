(06 de octubre del 2023. El Venezolano).- A CONTINUAR sumando la Vinotinto en sus próximas dos salidas en la continuación de las eliminatorias suramericanas. Sabemos que Brasil será un escollo bastante fuerte de local ante su público en el estado Arena Pantanal. El scratch colecciona par de victorias seguidas y los criollos tomaron oxígeno al someter a los paraguayos. El elenco nacional tiene que luchar bien concentrado y ser sólido en defensa, ya que el ataque carioca siempre lleva veneno. A los chilenos se les puede ganar en la caliente Maturín, aprovechando el apoyo del fervoroso público oriental, donde todos los lanceros criollos volverán a dar el máximo….Un Barcelona bastante potente el que estamos viendo en la liga española. Jóvenes como Fermín y Gavi prometen perderse de vista con la tropa azulgrana. Un campeonato bastante parejo donde el Real Madrid ha venido copando la escena… Figuras como Alejandro Araque, Maurice Cova, Carlos “Pipo” Vivas, Yerson Ronaldo Chacón, Nelson “Teto” Hernández y el argentino Leandro Fioravanti, han jugado un papel importante en la gran campaña que ha hecho el Deportivo Táchira. El plantel que dirige Eduardo Saragó anda inspirado y llevándose por delante todo lo que se consigue…40 años, 3 meses y 4 días pasaron para clasificar a la octava Copa Libertadores. El luchador Portuguesa hace historia, bajo el mando del joven estratega tachirense Jesús Ortiz, quien destaca que valió la pena tanto trabajo y sacrificio, remontando en sus últimos dos encuentros ante Mineros y Angostura. El timonel muestra gran ascenso como director técnico. El joven tachirense de 35 años, hizo realidad su primer objetivo con el conjunto cinco estrellas. Los números del ascendente estratega en 25 encuentros fueron de 13 victorias, 6 empates, 6 derrotas, 32 goles a favor y 22 en contra. Ganó 45 de 75 puntos. Muy feliz el fanático Leo Roa…

DESDE NIÑO Michael Jordan practicaba diferentes deportes, pero sobre todo le gustaba el baloncesto, sin embargo no fue tan sencillo, cuando estuvo en el noveno grado medía solamente 175 centímetros y el entrenador no lo convoco para el equipo, eligiendo muchachos más altos. Quedo tan decepcionado que se prometió a si mismo hacer todo lo posible para demostrarle al técnico su error. Trabajó duro y practico el salto para compensar su baja estatura. En el undécimo año, Michael no solo creció, sino que también perfecciono sus habilidades y llegó a ser parte de la escuadra de la escuela, luego del de la Universidad y luego de la NBA, quien sabe dónde estaría este tipo si no fuera por su fenomenal perseverancia. Actualmente es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos…La gestión de Carmelo Cortez al frente de la Federación venezolana de básquet ha sido una de las mejores por los grandes logros internacionales conquistados y la calidad de la liga local…

CON LA SEGUNDA nomina más baja de la MLB, los Orioles se roban el show tras coronarse monarcas en su división, Por sexta vez han ganado más de cien juegos como franquicia en una zafra. Los aguerridos oropéndolas ahora van contra los poderosos Rangers. El resto de las series serán entre Arizona y Dodgers. Los Filis retan a los compactos Bravos y Mellizos y Astros, choque de trenes….Una vez Nolan Ryan realizó 235 lanzamientos y ponchó a 19 bateadores en 13 entradas y se fue sin decisión. Tres días después lanzó seis entradas en blanco contra los Yanquis…A Tim Wakefield le habían diagnosticado cáncer cerebral, que mala noticia su fallecimiento…un fraternal saludo para el consecuente lector Ramón Adames, quien recientemente se radicara en Málaga (España)…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.