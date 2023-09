(15 de septiembre del 2023. El Venezolano).- UNA VICTORIA bastante oxigenante para la Vinotinto. Ganaron bien y de manera justa ante los paraguayos. La pandilla nativa salió con muchas ganas de triunfar desde el primer minuto.

Por: Avelino Avancín

Hay herramientas para clasificar a la próxima justa mundialista. Maturín confirma que es una buena plaza. Gol 40 para Salomón Rondón …Tras varios años converse con Phillips Valentiner, presidente del Caracas FC, quien reside entre Medellín y nuestra tierra bolivariana.

El dirigente destaca el gran material joven que tienen los rojos del Ávila, la escuadra con más títulos en la historia con un total de doce. Pasa el tiempo y se siente la fuerza que tienen como organización y estructura, algo que Phillips heredó de su padre, con par de buenos asesores como Miguel Mea Vitalli y Rostyn González…Muy feliz el profesor Eduardo Saragó tras renovar contrato con el Deportivo Táchira, algo que le da mucha más responsabilidad al frente de la tropa aurinegra. “El club está bien, estamos enfocados en lo que resta y luego pensar en el cuadrangular final.

Me gusta mucho San Cristóbal y esa es una de las razones por las cuales quise continuar”, dijo el timonel de los andinos….Vergüenza total y me refiero a un grupo de jugadores involucrados en ventas de partidos, tanto de primera como de segunda división, a donde iremos a parar, donde la ambición está puede más que la dignidad. Esto fue uno de los factores que más perjudico al Zamora, donde un portero y un enganche se llevaron la mayor parte del botín. Olvídenseen este mundo no hay nada oculto….Que buena noticia la vuelta del Minerven de El Callao, quienes saldrán con todo buscando ascender rápidamente a la máxima categoría…MAGISTRAL lo de Ronald Acuña, quien amenaza con romper varias marcas y es uno de los firmes candidatos para cargar con el premio de jugador más valioso en la Liga Nacional.

Recientemente varios especialistas ya lo catalogan como el mejor pelotero latinoamericano de la actualidad, superando a los dominicanos Juan Soto, Vladimir Guerrero y Manny Machado. El criollo es un verdadero líder en el terreno de juego, donde deslumbra con su talento y potencial. Varios equipos aceleran el ritmo para la recta final de la ronda eliminatoria…Tras sus tres cuadrangulares, el criollo JoséAltuve se convierte en el cuarto pelotero de lahistoria en conseguirlo en innings consecutivos. El primero en lograrlo fue Carl Reynolds en 1930 con los Medias Blancas de Chicago, Mike Cameron en 2002 con los Marineros de Seattle y Manny Machado en 2016 con los Orioles de Baltimore. El segunda base anhela jugar con el Magallanes…EL BASE Dennis Schroder se lleva el trofeo como el jugador más valioso del Mundial de Baloncesto, Un piloto que mostró calidad y termina en gran momento con los alemanes…COLOSAL lo de Novak Djokovic tras recuperar el la vanguardia como el númerouno del tenis universal.

El serbio de 36 años,es el único jugador que se ha mantenido por mucho más tiempo en la cima del rankingmundial, durante 390 semanas consecutivas….MI BELLA MARACAIBOcumplió recientemente 494 años. Un gran abrazo para varios amigos marabinos universales como León Magno Montiel, Yoan Urdaneta, Wenceslao Moreno, Rafael Castillo,Gustavo García, Johanis Villarreal, Enrique Peña, Filippo Fabiani y Anaida Larreal. Y muchas felicitaciones para el gran Ricardo Montaner, quien la semana pasada arribara a 66 años, uno de los mejores compositores e intérpretes de América, a quien tuve el honor de conocer durante una edición del Meridiano de Oro. Que Dios te siga dando mucha salud…Vicente Piselli fue un arquitecto de progreso y humildad. Paz a su alma. Un empresario que amaba a su natal Guanare…Seterminó el espacio…Mis respetos para todo el país.