(08 de septiembre del 2023. El Venezolano).- LA TROPA COLOMBIANA hizo daño apenas comenzando la segunda parte, con el gran remate de Santos Barré, quien libre de marca, marcó la diferencia en el peleado duelo en Barranquilla. La Vinotinto jugó un gran primer tiempo y tuvo varias llegadas por las bandas. En la complementaria los neogranadinos fueron los dueños del encuentro, luego que el mediocampista Jorge Carrascal tomara la manija del cotejo. Los criollos están en la obligación de ganar como locales ante el bravo conjunto paraguayo…Que manera de asumir la cima del torneo venezolano para el Deportivo Táchira. Los andinos están súper enfocados en luchar por la estrella. Admirable el trabajo del preparador físico Franco Cadile. “El grupo ha luchado con mucha disposición para estar donde esta”, señaló este paisano de Lionel Messi, quien agrega ser un apasionado por el rendimiento humano en todas sus facetas. Transiciones rápidas y solidez en la línea defensiva la han dado un gran realce al juego del escuadrón negriamarillo. Ya son 18 encuentros sin perder los que llevan los guerreros de Eduardo Saragó. “El trabajo constante es nuestro principal aliado. Nuestra fanaticada esta súper orgullosa de sus atletas”, dijo el estratega bastante feliz. El triunfo en Maracaibo fue muy batallado…Que reflejos felinos los de Alain Baroja. El cancerbero paro de todo en el valioso empate conseguido por el Caracas ante Portuguesa. Más de diez mil personas acudieron al vibrante duelo. Desde el 29 junio de 1983 no juega el penta Copa Internacional… La lucha por el tercer y cuarto peldaño es a dientes apretados entre caraqueños, granates y llaneros. En estos días la cosa esta candela pura y se da como un hecho el descenso de Mineros de Guayana. Muy tristes los miles de hinchas de la pandilla del sur en el gigantesco estado Bolívar….Con tal solo 23 años el argentino Julián Álvarez ya colecciona 14 títulos campeoniles. Su compatriota Fernando Batista asume con gran optimismo el reto como timonel de la escuadra venezolana. A sus 53 años dice estar bien preparado y confía en sumar buenos resultados…Juan Arango quiere incursionar como entrenador. “Me gustaría estar en el cuerpo técnico de la selección así sea de aguatero”, dice entre bromas el aragüeño, recordado por su potente zurda y considerado uno de los mejores jugadores que han defendido la camiseta criolla, quien no recuerda aquel golazo con el que triunfaron sobre los cafeteros en Barranquilla. “Me le he puesto a la orden a Batista para lo que sea y aportar mis conocimientos”, agrega. Su hijo, además sobrino del gran Edson Tortolero maneja los dos perfiles, es rápido y encarador. “Debe mejorar lo que hizo en el pasado Suramericano”, cerró diciendo el nativo de Maracay….

UN AGOSTO bastante frio para Luis Arráez. El yaracuyano arrancó explosivo septiembre y sigue mandando como el líder de bateo…Greg Maddux ha sido uno de los pitcher más dominantes con su amplio repertorio. Con los Bravos de Atlanta vivió sus mejores momentos. Un lanzador muy inteligente, quien se encuentra entre los 22 serpentineros, que han logrado más de 300 triunfos en la pelota norteamericana……

LA DEFENSA ITALIANA de las mejores en el Mundial de baloncesto. Mientras que no deja de sorprender el bravo plantel de Canadá tras destronar a la aguerrida Eslovenia. Los norteamericanos bajo el mando del español Jordi Fernández dejan el alma en la cancha con el objetivo de ser los monarcas de esta justa…Ya el ciclo Fernando Duró esta como desgastado y habrá que comenzar un nuevo ciclo…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.