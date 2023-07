(28 de julio del 2023. El Venezolano).- OTRA ACTUACION DESCOLLANTE de las muchas que ha tenido el astro Lionel Messi. El nuevo crack del Inter de Miami ahora colecciona 808 goles de por vida. El cambio ha sido notable y ante Atlanta estuvieron muy superiores, para imponerse de manera contundente, con par de anotaciones del rosarino, quien ha llegado para triunfar…En el fútbol venezolano, Anthony Uribe ha sido uno de los grandes referentes del inspirado Deportivo Táchira. El artillero caraqueño siempre acostumbrado a disfrutar de los resultados positivos del carrusel negriamarillo, dice que están súper unidos por conquistar una nueva estrella. “Un torneo muy parejo, pero estamos súper compactos línea por línea. Debemos continuar sumando victorias”…Desde Barinas me escribe el destacado narrador Stiven Girón. Confiesa sentirse preocupado por el mal momento del Zamora. “Para el próximo campeonato hay que planificar mucho mejor las cosas y sacarle provecho a nuestra gran cantera”, apuntó el relator. Los federales ya no tienen nada que buscar y el objetivo es lograr la permanencia en la máxima categoría. Ha sido una de las campañas más grises para la furia llanera… Lo conversaba con Luis Pacheco, como la ha hecho falta a Hermanos Colmenarez el aporte de los rendidores colombianos Juan Camilo Zapata y Wilmar González. El ciclón azul necesita remontar urgente en la tabla de posiciones…Una anotación de excelente factura la de Johan Moreno la semana pasada con la oncena de Portuguesa. El tachirense remató en gran forma un centro perfecto de Ronaldo Lucena, para darle otro triunfo importante al crecido conjunto cinco estrellas. “Tenemos jugadores de jerarquía para aspirar cosas importantes”, dijo el centrocampista de 31 años. Con Jesús Ortiz como entrenador, el club rojinegro tuvo un vuelco total. Sin contar el juego ante UCV, el joven tachirense tenía 33 de 48 puntos disputados y está cerca de clasificar a Copa Libertadores….El francés Just Fontaine hizo historia en el Mundial de Suecia disputado en 1958, tras fabricar 13 dianas en seis juegos, únicamente superado por el alemán Miroslav Klose, quien fabricara 16 en 24 duelos y el brasileño Ronaldo con 15 en 19….

GRAN DESPERTAR ofensivo de Gleyber Torres con los Yanquis de Nueva York. En las últimas dos semanas el caraqueño ha elevado sus números. Una de las peores temporadas para los mulos, al ocupar el último lugar en la División Este en la Americana. La tropa que dirige Aaron Boone es una de las grandes decepciones, al igual que Boston. Los mejores conjuntos han sido Atlanta y Baltimore…A punta de victorias los Rangers han vuelto a la cima. Se han hecho ajustes oportunos y los texanos pasan por un gran momento…Con sus cinco jonrones en duelos seguidos, Austin Riley logra empatar la racha más larga para un jugador de los Bravos….Carlos González ha sido uno de esos grandes peloteros marabinos. En 2010 ganó el título de bateo con los Rockies de Colorado. Su defensa en los jardines era magistral y obtuvo guantes de oro en los años 2010, 2012 y 2013. Un brazo respetado…

UN CINCO DE JUNIO de 2002, Víctor David Díaz marca 76 puntos con Panteras de Miranda ante los Bravos en Guanare, en tiempo reglamentario, record de más puntos en un encuentro. Una marca que parece difícil de igualar….Ya para cerrar la entrega de hoy un gran abrazo para Andri Osorio, uno de los grandes narradores venezolanos, asiduo seguir de la columna desde Panamá. El Príncipe es uno de esos personajes criollos de dilatada carrera, orgullos en el exterior, al igual que el brillante editor zuliano Oswaldo Muñoz. Que Dios les siga dando mucha salud a estos hermanos…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.