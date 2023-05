(12 de mayo del 2023. El Venezolano).- AFIANZADOS EN LA CIMA los guerreros de la Academia Puerto Cabello y su destacado artillero Luifer Hernández dice que cada partido hay que jugarlo como si fuera una final, porque los rivales se emplean a fondo para tratar de derrotarlos. “Hay que tener sacrificio para ganar los encuentros y ser campeones. Tenemos que atacar y defender duro. Todos los rivales dan el máximo”, señaló. Ya falta poco para cerrar la primera vuelta y la tropa de Noel Sanvicente no baja el ritmo. Solo los de Maturín han podido derrotarlos. Raudy Guerrero es otra de las estrellas de esta escuadra carabobeña…La experiencia de Bernaldo Manzano ha sido clave en la sobresaliente campaña del Portuguesa FC. Sin contar el juego ante Carabobo llevaban cinco triunfos seguidos. El volante de marca impone respeto con su empuje, liderazgo y fuerte pegada. “Se ha conformado un grupo muy humilde y unido.

Por: Avelino Avancín

Es un orgullo jugar para mi estado natal”, comentó el aniquilador. La pareja de centrales conformada por Leandro Lugarzo y Henry Pernía se han venido entendiendo a la perfección. Y como dice el talentoso colega barines Ricardo Paracuto, hoy el plantel rojinegro es uno de los rivales más peligrosos de la contienda. El analista Jalet Izzi considera que el elenco cinco estrellas este año alcanzara su clasificación a Copa Libertadores…Actuaciones de alto nivel para Robinson Flores de Metropolitanos, quien comanda el departamento de asistencias…Zamora espera levantar vuelo en sus próximas salidas. “Hemos tenido juegos donde el factor suerte no ha estado de nuestro lado.

Debemos mejorar en el aspecto de la definición”, me dijo el entrenador Francesco Stifano…El merideño Leonel Vielma no ha podido encarar el torneo como hubiese querido. Dice que ha venido corrigiendo errores sobre la marcha pero Hermanos Colmenarez no levanta vuelo. “Estoy seguro que el repunte va a llegar, profundizó el estratega…Mineros de Guayana aún tiene chance de mejorar. De no dar señales de mejoría la pandilla del sur corre el riesgo de bajar de categoría…Hebert Marques, nativo de Puerto La Cruz estado Anzoátegui, uno de los mejores cabeceadores criollos, al igual que fue lo fue Rodolfo Carvajal. Sus mejores momentos los vivió en el Marítimo.

El Zamorano criollo era implacable. Ahora vamos a hablar de destacados jugadores zurdos que brillaron en sus épocas, quien no recuerda de la calidad de Richard Páez, Stalin Rivas, Juan Arango, Ricardo David Páez, Gabriel Urdaneta y Félix Hernández, todos unos cracks…Carlos “Pomada” Bravo fue operado en su rodilla derecha. Quien no recuerda sus grandes actuaciones con su enorme calidad técnica. Tiene 44 años. Monagas tierra de grandes futbolistas como también su hermano Jairo Bravo, Alexis Acuña, César “Maestrico” González, Rafael Castellín, entre otros. Saludamos a José Manuel Castañeda, quien nos escribe desde Guyana, donde recientemente ha puesto en marcha un programa bastante novedoso para la masificación del balompié menor…BATES CRIOLLOS andan al rojo vivo. Peloteros como Luis Arraez y Ronald Acuña han venido produciendo una barbaridad. Mientras que Elías Díaz se afianza como un toletero de poder con los Rockies de Colorado…Gran repunte ofensivo de Salvador Pérez durante el mes de mayo. El valenciano ratifica que es uno de los mejores en su posición…DOS BUENOS AMIGOS partieron al cielo, me refiero al narrador Francisco “Pancho” Colmenares y el reconocido periodista deportivo y maestro Apolinar Martínez. Mis palabras de condolencias para sus familiares…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.