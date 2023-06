(03 de junio del 2023. El Venezolano).- Que el precio de las propiedades en el sur de la Florida está por las nubes a esta altura ya no es noticia para nadie. Malo para los que quieren comprar, excelente para los que tienen propiedades que aumentaron exponencialmente su valor.

Pero según un reporte realizado por la oficina del Tasador de Propiedades del condado de Miami Dade, el valor imponible de las propiedades es lo que creció enormememente el año pasado. Concretamente, el valor imponible de las propiedades en Miami Dade aumentó un 12,3% al comienzo de 2023, convirtiéndose en el segundo año consecutivo en que hay cifras de dos dígitos para este indicador, muy por encima del 6% promedio de crecimiento que el valor imponible de las propiedades tuvo en esta región entre 2012 y 2021.

Si bien el crecimiento siempre es buena noticia, algunos indican que este es un escenario que ya se vió en la zona previo a la gran crisis de 2008, cuando después de un pico en el que los precios se inflaron mucho, se desplomó el mercado. Cabe destacar, para no generar alarmas innecesarias, que antes de 2008 había un factor que hoy no existe: los bancos otorgaban préstamos hipotecarios casi sin restricciones. Hoy eso no ocurre.

En la ciudad de Miami, el crecimiento en el valor taxable de las propiedades fue aún mayor que en el condado de Miami Dade en general

El reporte informa además que hubo en el condado 2 mil millones de dólares que ingresaron a la economía por nuevas construcciones, pero no fueron los nuevos edificios los que dispararon el valor imponible, sino las propiedades ya existentes. Si no se cuentan las nuevas construcciones, el crecimiento del valor igual hubiese sido impresionante: 10,7%, según reporta el condado.

Claro que no todas las ciudades dentro del condado vieron el mismo tipo de crecimiento. Miami, la ciudad más grande, excedió el promedio condal con un crecimiento propio de 14,2 por ciento. Además allí se concentraron un cuarto de las nuevas construcciones del condado, sumando un total de 1,4 mil millones de dólares en nuevas construcciones el año pasado. Hialeah, la segunda ciudad más grande de Miami Dade, vió un crecimiento del 13,9%, mientras que en Miami Gardens fue del 13,6% y en Miami Beach del 10,4 por ciento, reportó Infobae.

Si bien las nuevas construcciones generaron 2 mil millones de dólares el año pasado en Miami Dade, fue el aumento en el valor de las propiedades existentes lo que aumentó el valor imponible (Joe Raedle/Getty Images)

El condado, al final del reporte, hace una predicción acerca del siguiente año. Y según dice, el mercado empezará a calmarse, aunque aún con crecimiento. Para 2024, la oficina del Tasador de Propiedades de Miami Dade espera que haya un aumento del 8% en el valor de las propiedades, más de cuatro puntos por debajo de lo que anunciaron para 2023.

En el vecino condado de Broward, la situación es similar. Broward confeccionó su propio reporte donde indican que el valor taxable de las propiedades allí aumentó un 11 por ciento.