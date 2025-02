(03 de febrero del 2025. El Venezolano).- Shakira dedicó a la comunidad inmigrante en Estados Unidos su victoria en los premios Grammy a mejor álbum de pop latino con su duodécimo álbum de estudio, ‘Las mujeres ya no lloran’.

«Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias», dijo la cantante, quien también dedicó el galardón a sus hijos Sasha y Milan, de acuerdo a nota de EFE.

El mensaje de la cantante colombiana llega en un momento de tensión política con la llegada al poder de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha prometido la mayor deportación de latinoamericanos de la historia en suelo estadounidense.

El disco de Shakira logró el reconocimiento de la Academia de la Grabación frente a ‘Funk Generation’, de Anitta; ‘El Viaje’, de Luis Fonsi; ‘GARCÍA’, de la puertorriqueña Kany García; y ‘ORQUÍDEAS’, de la colombo estadounidense Kali Uchis.

Consagrada como un ícono de la música internacional, ‘Las mujeres ya no lloran’ marca el regreso de Shakira a la música tras siete años desde el que fue su último disco, ‘El Dorado’, con el que ganó en esta misma categoría en la 60º edición de estos premios.

Shakira no pide permiso para decir la verdad: los inmigrantes no son cifras, son vidas que valen y merecen respeto. En un mundo que los margina, su voz es un grito de resistencia. Aquí no se negocia la dignidad👇

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas… pic.twitter.com/jLTey8e9qR

— Juan Camilo (@JUANCAELBROKY) February 3, 2025