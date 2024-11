(21 de noviembre del 2024. El Venezolano).- La talentosa cantante colombiana Shakira continúa trabajando en la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, sin embargo, sorprendió a sus seguidores con la noticia que oficialmente regalará lujoso Lamborghini Urus.

A través de sus redes sociales habló sobre las condiciones para entregar el carro en la que enfatizó que será exclusivamente para residentes en Estados Unidos.

El sorteo se llevará a cabo en el programa Despierta América, del canal Univisión, a lo que Shakira agregó en la descripción del anuncio que “no es necesaria ninguna compra. Abierto solo para residentes de EE.UU. mayores de 18 años. Finaliza: 29/11/24. El ganador será anunciado en vivo en Despierta América el 6 de diciembre. Para instrucciones y reglas oficiales, visita elcarrodeshakira.com”.

De la misma manera, a través de sus Instastories, la expareja de Gerard Piqué publicó un emotivo mensaje sobre lo que significó el carro para la artista, afirmando que vivió momentos importantes cuando llegó de nuevo a radicarse en Miami, reseñó Infobae

“Viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad”. Sin embargo, tiempo después se dio cuenta de que lo único que verdaderamente valía la pena era el vínculo con aquellos que la rodeaban.

“El carro, la ropa, las cosas materiales… No nos transforman: los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos. Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute, como lo disfruté yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo”, concluyó.

En este sentido, los interesados en participar en la dinámica para ganarse el lujoso automóvil tendrán que completar varios pasos que son:

Comparte tus videos en Instagram Reels o TikTok usando la canción “Soltera” de Shakira e incluye #ElCarroDeShakira en la descripción.

Completa el formulario de inscripción para participar en el concurso. Haz el baile de “Soltera” y grábalo.