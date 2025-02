(12 de febrero del 2025. El Venezolano).- Shakira llevó al éxtasis al público de Río de Janeiro el martes en el concierto con el que comenzó su más reciente gira, ‘Las mujeres ya no lloran’, con un variado repertorio que colmó los gustos de distintas generaciones que se dieron cita para ver a su diva en el estadio Nilton Santos.

Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño, que en un momento del concierto no dudó en mandar a Piqué «a que le dieran por el culo» en un coreado mensaje de solidaridad con la artista, luego de la ‘traición’ del exfutbolista del FC Barcelona, reseña EFE.

¡Buenas noches, Río! Saludó entusiasta Shakira desde una inmensa pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada triunfal se transmitía por una pantalla que atravesaba todo el escenario y casi de lado a lado al estadio Nilton Santos.

Abrió el concierto con ‘La fuerte’, siguió con ‘Girls like me’ y llevó a cariocas y turistas al éxtasis cuando sonó ‘Estoy aquí’, el clásico que la hizo famosa en Brasil al inicio de su carrera. «No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes», dijo emocionada, no sin antes recalcar que «era un sueño» estar en Río abriendo su gira mundial.

Hacia la mitad de su presentación Shakira habló en un fluido portugués de los desafíos que ha tenido que enfrentar en su carrera. «Nosotras las mujeres, después de cada caída nos levantamos más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos», enfatizó.

There’s no one like Shakira and the new intro to “Ojos Así” proves it.

pic.twitter.com/GnFHZp7NN6 — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 12, 2025

Shakira cantando “Antología” en Río de Janeiro, Brasil 🇧🇷



Lo que será esta canción en Colombia, una locura 🇨🇴 #LMYNLWorldTour 🐺💎🏟️ pic.twitter.com/efEHs94TxW — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) February 12, 2025