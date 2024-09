(04 de septiembre del 2024. El Venezolano).- Qué sensacional, Nicolas Maduro cambió la fecha de la Navidad: desde ahora el “nacimiento” se festejará desde el 1 de Octubre. Solo en Venezuela, por el momento; esperemos que a Nicolás no se le ocurra hacerlo universal. Ahí si que estaríamos todos fritos: perseguidos, torturados, presos o muertos. Menos mal.

Por Danilo Arbilla

Esta mal de la cabeza ¿no?. Para mi está peor. Este hombre hablaba con Hugo Chávez a través de un “pajarico” que le contaba las travesuras del comandante en el Paraíso ( debe éster ahí supongo) y las recomendaciones que le hacia a San Pedro para que encarara una renovación del lugar y aplicara la formula divina: el Socialismo del Siglo XXI.

Fue Nicolas también el que decreto la multiplicación de los “penes” modificando en algo el relato bíblico. Qué ocurrencia. Sería por un problema demográfico, supongo, otra vez.

El cambio de fecha va a complicar los planes publicitarios y las estrategias de ventas respecto a las fiestas tradicionales. ¿Y los Reyes Magos.? Habría que avisarles del nuevo programa. ¿Y a Herodes? No va a esperar al 28 de diciembre, seguramente.

Hay que verle el lado bueno de todas maneras, piensen si a Maduro se le hubiera ocurrido cambiar la fecha para el “año nuevo”. ¡Qué relajo se habría armado!

Parece broma, pero no lo es.¿Un articulo de humor?Tampoco.

Ese personaje cómico, ese payaso, no es tal. Nicolas Maduro es un dictador, pero ¡ojo!, no el jefe. Si él cae no implíca que caiga la dictadura. Nada de eso. En Venezuela como en las dictaduras genuinamente totalitarias manda la Nomenklatura. Maduro no es un testaferro – como lo fue Alberto Fernández en Argentinas- sino que es parte de ese cuerpo que es un tipo de Partido único – como lo hay en Cuba, como lo había y de hecho lo hay en Rusia- y que es el que manda. Ahí por ejemplo están Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López -¡ que caripelas!- o los Rodriquez y unos cuantos más y la casta militar – de coroneles para arriba , que son muchos- los representantes de Cuba – que son muchos más- que manejan la “inteligencia”, que están en una estrecha mancomunidad con las fuerzas armadas y fuerzas policiales, que son los que se ocupan de buena parte de la comercialización del petroleo venezolano, particularmente en la zona del Caribe, mas los cabecillas de los grupo de choque fascistas, que cuando son de “ izquierda” son comité revolucionarios.

Es una dictadura siniestra, capaz de comprometer muy seriamente la soberanía venezolana – como ya lo ha venido haciendo- para seguir en el poder y que está dispuestas a reprimir al pueblo venezolana sin límites de ningún tipo. Como se está viendo. No es para reírse, Ni para dar vuelta la cara.