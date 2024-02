(28 de febrero del 2024. El Venezolano).- A finales de la semana pasada, se llevaron a cabo en el hipódromo King Abdulazis de Riad, las jornadas de la Saudi Cup 2024, que tuvieron como principales alicientes el International Jockey Challenge del viernes y las selectivas del sábado entre las que destacaban el Saudi Derby y la quinta edición de la Saudi Cup Gr.1.

El International Jockey Challenge contaba con 14 jinetes (7 jockettas), que incluían al campeón defensor, el panameño Luís Sáez y a la brasilera Victoria Mota y el colombiano Camilo Ospina, como el trio de representantes de Latinoamérica. Tras cuatro emocionantes competencias fue la francesa Maryline Eon , la que se llevó el tpitulo con 25 puntos, por delante de Camilo Ospina y Victoria Mota, quienes con 17 completaron el podio, mientras que Luís Sáez fue cuarto con 15 unidades.

El día sábado se corrieron varias selectivas en donde destacaron nombres como la del tresañero nipón FOREVER YOUNG, en la raya derrotó a BOOK´EM DANNO, mientras BENTORNATO finalizaba en el tecero tras puntear desde el inicio de la curva final y hasta mediada la recta decisiva. El entrenador José Francisco D´Angelo quedó satisfecho con la actuación del conducido por Luís Sáez y declaró que el futuro del zaino, está en su preparación para la Breeders´Cup Spint Gr.1 de noviembre en Del Mar. BENTORNATO regresó el jueves 28 a Estados Unidos. Luís Sáez declaró a la fuente oficial: «Gran carrera. Iba en cabeza y al girar pensé: ‘¡Vaya!’, porque les habíamos adelantado. Pero luego los otros dos pasaron volando». El tiempo final de la carrera fue de 1:36.17. La victoria fue la tercera en la campaña del entrenado por Yoshito Yahagi que condujo Susumu Fujita, tras Full Flat en 2020 y Pink Kamehameha un año después.

La carrera de cierre era la Saudi Cup que como para quedar para la historia, tuvo un escalofriante final entre SEÑOR BUSCADOR, USHBA TESORO y SAUDI CROWN, que se decantó para el primero que fue conducido por el venezolano Junior Alvarado, con mínima diferencia sobre la raya ante el ganador de la más reciente Dubai World Cup Gr.1, el japonés USHBA TESORO. De destacar el tercero logrado por SAUDI CROWN que punteo hasta unos 200 metros para la llegada.

Junior Alvarado estalló en júbilo y sin dejar de dar gracias a Dios en todo momento, dedicó el triunfo a Venezuela, en la que sin duda ha sido su victoria de mayor relevacia de su carrera y que se une a ese buen momento selectivo que vive desde finales de 2022 con su primera victoria en las Breeders´Cup con CODY´S WISH, la Pegasus que ganó con ART COLLECTOR y la gran temporada que tuvo en 2023, en el sillín del mencionado CODY´S WISH, Caballo del Año y Campeón de Mayores y de la Campeona Dosañera JUST F Y I.

Nota Oficial. – Senor Buscador (EE UU) se impuso en un final de infarto en la Saudi Cup (G1), dotada con 20 millones de dólares, al derrotar a la esperanza japonesa Ushba Tesoro (JPN) en los últimos metrods de una espectacular carrera celebrada en Riad. El público del King Abdulaziz Racecourse rugió de aprobación cuando se dio el veredicto a favor de Senor Buscador, que llevaba los colores del propietario local Sharaf Mohammed Al Hariri en un acuerdo alcanzado con el copropietario Joe Peacock Jr a tiempo para esta carrera. El ganador fue presentado por Todd Fincher. La esperada caída de la velocidad, con un grupo de corredores compitiendo por el liderato, se produjo y fue notable lo atrás que estaban los dos primeros a mitad de carrera. Tanto Senor Buscador como Usba Tesoro se contentaron con esperar su momento a 10 cuerpos de un paso forzado por Saudi Crown (USA). En la recta final, Ushba Tesoro, ganador de la Dubai World Cup (G1) 2023, fue el primero en iniciar una persecución significativa por el centro de la pista y, a falta de 50 metros para el final de la carrera, parecía probable otro triunfo japonés en la prueba más valiosa de este deporte. Sin embargo, el jockey Junior Alvarado no dejó de persuadir a Senor Buscador, cuya garra le llevó a la cabeza justo en la línea de meta, donde se impuso por una cabeza y logró su primer éxito en un Grupo 1. El mes pasado, fue segundo de White Abarrio, que se impuso en la Pegasus World Cup (G1), pero en esta ocasión sólo pudo ser décimo. El tercer clasificado fue Saudi Crown, con una magnífica actuación teniendo en cuenta que forzó el ritmo y se mantuvo cuando los demás se desvanecieron. El tiempo del ganador fue de 1:49.50.

Declaraciones:

Todd Fincher, entrenador de Senor Buscador: «Estoy a punto de llorar, es increíble. Nunca recibió el crédito que merecía y hoy por fin ha podido demostrarlo. No me lo creía, porque siempre le pasa algo en cada carrera. Siempre tiene 10 u 11 caballos entre los que entrar y salir. Sabíamos que iba a correr bien, sólo teníamos que esperar que todo saliera bien. Es increíble. «Desde Nuevo México, no tenemos caballos de esta calidad muy a menudo, pero la cuadra está mejorando ahora y nos han tratado muy bien aquí. Estoy muy emocionado por la oportunidad y conseguirlo es increíble. El plan es Dubai, pero lo dejaremos en manos del caballo. No suele tardar mucho en recuperarse y sólo tenemos que asegurarnos de que su salud física esté en buena forma».

Junior Alvarado: «Tuvimos un poco de mala suerte en las dos últimas carreras en la pista, muy rápida con caballos de velocidad, y nunca me gusta cambiar el estilo de los caballos. Siempre tuve fe en el caballo y sólo necesitábamos, ni siquiera suerte, sólo una pista justa y sabía que hoy la tendríamos. Estoy muy contento y agradecido por las oportunidades que se me presentan. Intento dar a mis caballos la mejor oportunidad. Intento aprovechar todas las oportunidades que se me presentan después de haber tenido algunas lesiones».

Joe Peacock Jr, copropietario: «La milla y octava de una vuelta [1800m] le venía como anillo al dedo y era una pista que jugaba limpio. Podemos ponerle excusas, él mismo se pone en esa situación con la suciedad en la cara, pero seguro que intenta superarlo cada vez».

«Un par de semanas antes de la Pegasus pensamos en la Saudi Cup. Insistí mucho en que demostraría su valía y lo ha hecho. Esto está a la altura. Era algo grande. Estábamos entusiasmados con la oportunidad. Creíamos que el caballo se merecía la oportunidad. Es increíble».

Así pues, tanto Jose Francisco D´Angelo como Junior Alvarado pusieron a Venezuela en la órbita del hipismo mundial, en las jornadas de la Saudi Cup 2024.

