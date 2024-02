(13 de febrero del 2024. El Venezolano).- El Senado de Estados Unidos aprobó, con una votación de 70-29, un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania, marcando un hito histórico en medio de una intensificación del conflicto en Europa del Este. Sin embargo, la lucha por la aprobación está lejos de terminar, ya que el paquete enfrenta una incierta trayectoria en la Cámara de Representantes, donde los republicanos, en su mayoría, se oponen a la legislación.

La votación en el Senado tuvo lugar después de una prolongada sesión, con un pequeño grupo de republicanos oponiéndose al proyecto durante toda la noche. Argumentaron que Estados Unidos debería abordar sus problemas internos antes de enviar más fondos al extranjero. A pesar de la oposición, 22 republicanos se unieron a casi todos los demócratas para aprobar el paquete.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, expresó la determinación del Senado al afirmar: “Con este proyecto de ley, el Senado declara que el liderazgo estadounidense no vacilará, no titubeará, no fracasará”. Schumer trabajó en estrecha colaboración con el líder republicano Mitch McConnell en la elaboración de la legislación.

La aprobación del Senado es una señal positiva para Ucrania, que se enfrenta a una escasez crítica en el campo de batalla. El paquete de ayuda incluye 8.000 millones de dólares para el Gobierno de Kiev y otras formas de asistencia, además de financiar la compra de equipos de defensa fabricados en Estados Unidos.

A pesar de este éxito en el Senado, el futuro del paquete en la Cámara de Representantes es incierto. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, sugirió que podrían pasar semanas o meses antes de que la legislación llegue al escritorio del presidente Joe Biden, si es que lo hace.

La aprobación del proyecto de ley se produce después de meses de negociaciones tortuosas sobre un proyecto de ley más amplio que combinaría la ayuda exterior con una revisión de las políticas fronterizas y de asilo. Sin embargo, las disposiciones fronterizas se eliminaron, lo que provocó la aprobación del paquete de ayuda exterior de manera independiente.

La legislación también incluye fondos para otras crisis internacionales, como la guerra de Israel contra Hamás y apoyo a Taiwán y sus aliados en el Indo-Pacífico para contrarrestar a China. La aprobación representa un compromiso significativo por parte del Senado en medio de las crecientes tensiones internacionales.