(15 de julio del 2024. El Venezolano).- El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, negó este lunes que haya rechazado pedidos para intensificar las medidas de seguridad para el expresidente del país, Donald Trump.

“Nos tomamos en serio todas las amenazas y hacemos los ajustes de seguridad necesarios. Hemos reforzado la seguridad del expresidente [Trump] al menos desde junio“, afirmó el alto funcionario durante una entrevista con ABC News, al comentar el intento de asesinato contra el candidato republicano para las presidenciales de 2024. “No hemos recibido ninguna solicitud de medidas de seguridad adicionales que haya sido rechazada. Esa afirmación es inequívocamente falsa”, agregó.

Además, según admitió Mayorkas a CNN, el tiroteo en un mitin electoral de Trump representa “un fallo” de seguridad. “Un incidente como este no puede ocurrir”, señaló. “Vamos a analizar a través de una revisión independiente cómo ocurrió, por qué ocurrió y hacer recomendaciones y conclusiones para asegurarnos de que no vuelva a pasar. No puedo ser más claro”, añadió.

La semana pasada el congresista republicano Michael Waltz informó que el Servicio Secreto estadounidense había recibido en varias ocasiones peticiones para aumentar la protección de Donald Trump, pero todas ellas fueron rechazadas por Mayorkas.

El 13 de julio, el candidato presidencial republicano de EE.UU. fue tiroteado mientras ofrecía un discurso durante un evento de campaña en el estado de Pensilvania.

durante un evento de campaña en el estado de Pensilvania. Como resultado del ataque, el exmandatario resultó herido en una oreja , sin una lesión de gravedad y su vida no corre peligro. Sin embargo, uno de los asistentes al mitin falleció y dos personas se encuentran en estado grave.

, sin una lesión de gravedad y su vida no corre peligro. Sin embargo, uno de los asistentes al mitin falleció y dos personas se encuentran en estado grave. El FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como el autor de los hechos. Posteriormente, el atacante fue abatido por agentes del Servicio Secreto, que encontraron un rifle tipo AR junto a su cuerpo.