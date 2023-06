(24 de junio del 2023. El Venezolano).- El as de los Miami Marlins y ganador del Cy Young del 2022, Sandy Alcántara, siente que el reloj de pitcheo que la MLB implementó en esta temporada no le ha afectado en lo absoluto. Sin embargo, sabe que, pese a que los juegos se han acortado, son varios los lanzadores que se han visto afectados en esta primera mitad.

Por Oscar Huete

Todos los lanzadores hicieron sus respectivos ajustes para poder acoplarse en los juegos primaverales a esta nueva modalidad del reloj, que mide el tiempo entre cada lanzamiento de los pítcheres, pero los números de Alcántara en lo que va de esta temporada nos demuestran lo contrario, récord de 2-6 y una altísima efectividad de 5.08 en 95.2 entradas lanzadas.

El Venezolano News, tuvo la oportunidad de conversar con el dominicano, antes del segundo encuentro contra los Piratas de Pittsburgh en el coloso de la Pequeña Habana.

¿Sandy las cosas no han salido como se esperaban este año?

“Esto es un deporte en el que todas las cosas te pueden salir perfectas en un día, pero otro las cosas no te salen como las deseas. Lo mejor que yo tengo dentro de mi es la concentración, sigo confiando plenamente en mis herramientas, porque se que Dios me puso a jugar en este nivel para seguir aprendiendo cada día de los malos momentos”, señaló el quisqueyano confiando plenamente que es cuestión de tiempo para volver a lucir el lanzador dominante que fue el año pasado.

¿Tras la implementación del reloj por la MLB, te ha cambiado tu mentalidad, tu mecánica al momento de lanzar?

“Mi mentalidad no me ha cambiado en lo absoluto, sigo trabajando en mi mecánica que me dio buenos números el año pasado. Sin embargo, pienso que el reloj si ha afectado a muchos lanzadores, ya Kenley Jasen cerrador de los Medias Rojas de Boston lo expresó en el mes de mayo, pero en lo personal no me ha afectado para nada, sigo trabajando fuerte todos los días para dar lo mejor de mi para mi equipo”, acotó Alcántara sabiendo que el béisbol es un juego de ajustes y un desafío enorme todos los días.

¿Estos Marlins están sorprendiendo a todo el mundo?

“A los que no creen, sigan no creyendo en este equipo. Estoy aquí desde el 2018 y un día dije que este equipo va a sorprender a muchas personas algún día, este año tenemos buenos bateadores, Arráez está dándole super bien a la pelota, Soler está saludable y por ahí vienen Cueto, Avisaíl y Jazz Chisholm que nos van a fortalecer para lo que queda de temporada”, sentenció “Sandman” como le dicen cariñosamente en la casa club del equipo.

¿Danos tus impresiones de Eury Pérez?

“Un muchachito que ha demostrado que esta para jugar a este nivel, es muy joven aún, sabemos que le faltan muchas cosas por aprender, pero todo el equipo está contento con las actuaciones que ha tenido sobre el montículo”, indicó Alcántara, seguro de que su compatriota será un grande del montículo siempre y cuando Dios le de mucha salud.

Y para concluir, a Sandy le gustaría agregarle a este equipo que marcha segundo con récord de 43-33 en la difícil división del este de la Liga Nacional y encima de equipos como los Filis de Filadelfia, Mets de New York y Nacionales de Washington. “Salud es lo que más necesitamos para alcanzar el objetivo de llegar a los playoffs”.