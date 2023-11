(09 de noviembre del 2023. El Venezolano).- La noticia de que Bruce Willis tiene una enfermedad neurológica fue devastadora no solo para sus seres queridos, sino también para sus fanáticos de todo el mundo que lo siguen desde sus comienzos.

Desde que se supo cuál era su cuadro de salud, su diagnóstico empeoró con el pasar del tiempo y en las últimas horas trascendió que ya no reconocería a Demi Moore, su exesposa y madre de sus tres hijos, algo que resultó desolador para sus seguidores, reportó Doral Voice.

El actor estadounidense ya no identificaría a quien fue su esposa durante diez años.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, es parte de lo que ha dicho alguien cercano a la familia, sin embargo, no ocurre lo mismo con sus hijas y actual esposa Emma Heming, a quienes sí distingue.