(29 de abril del 2024. El Venezolano).- Con el presidente argentino Javier Milei es complicado, es como con el mondongo, te gusta o no te gusta. Sos fanático o no soportas ni el olor. Son “gustos adquiridos”. Algo así como el fanatismo en política. En Argentina, además, con el campo arrasado que dejo a su paso el kirchnerismo habría que sumar un elemento mas: el de las riquezas “adquiridas” y mal habidas.

Escrito por: Danilo Arbilla

Milei es producto del kirchnerismo. Para acabar con “la joda” y salir de ese desastre se necesitaba a alguien con ideas económicas muy claras y que sepa de qué se trata, que no afloje, firme, dispuesto a subir la apuesta, hasta con un cierto grado de locura. Un cierto grado, no un loco. Por loco lo quiere vender hoy la oposición; periodistas operadores preguntaron hace unos días al vocero de gobierno, Manuel Adorni, sobre cuántos perros tenia el primer mandatario en la residencia presidencial – Quinta de Olivos-: ¿cuatro o cinco?.

¿Y dónde está la trampa?. Milei tiene cuatro perros, pero él habla de cinco, incluye a uno ya muerto y con el cual se comunica; es lo que el mismo ha dicho mas de una vez. Algo así como el “ pajarico” de Maduro. Y entonces lo quieren hacer pasar por loco: suficiente con que invoque “las fuerzas del cielo”, pero consultar a un perro y además muerto.

El vocero dijo primero que era un tema privado y familiar. En realidad no tan así: en su primer discurso tras el triunfo se lo dedicó a muy pocos y entre esos pocos a “ sus hijitos de cuatro patas”. Pero aún mas formal, y cuasi institucional se podría decir, en el puño del bastón de mando presidencial hizo tallar las caras de los cinco perros, incluido el muerto y sus nombres. Parece chiste, ¿ no?

A su vez el vocero consideró las preguntas irrespetuosas para con la figura presidencial.Puede ser, pero por otro lado días antes Milei había calificado al Senado de la Nación, de “ nido de ratas”.Institucionalmente, ¿como encaja eso?.

El presidente Milei es muy rápido para el insulto. Se dice que ya superó a Rafael Correa, el ecuatoriano , también de lengua sobada, a quien se le contabilizaron 189 diferentes tipos de insultos dedicados a opositores, políticos, periodista y cualquiera que no estuviera de acuerdo con él.

Milei habla de libertad pero abusa. Los presidentes no pueden decir lo que quieran. Su estilo preocupa y hay algo más y que se nota: sus funcionarios como que se sienten obligados a elogiarlo cada vez que hablan de él; o de su hermana Karina.

Lo de Argentina no se soluciona si no es con un muy fuerte “ shock”. Milei en cuatro meses ha logrado ya el superávit fiscal y aparentemente ha frenado la inflación desbocada. Eso sí, por ahora con un gran costo para la clase media argentina, los pobres – mas del 40% de la población- y muy particularmente los jubilados, razones por las que debería cuidar mejor las formas. Por respeto a todos ellos, a las instituciones, por educación y porque cuando entras a ceder – cuando te viene el “ pragmatismo” que te machuca los principios y te quiebra la ortodoxia ( intervino groseramente para bajar cuotas de empresas de la salud y no se animó a eliminar el régimen de cuotas obligatoria para los poderosos y supermillonarios sindicatos)- se disimula mas y no se alienta tanto a los opositores.