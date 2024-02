(14 de febrero del 2024. El Venezolano).- Luego de cerrar 2023 con un gol, Cristiano Ronaldo inauguró su nuevo año de competencia oficial con un tanto clave para la victoria 1-0 del Al Nassr contra Al Feiha por el cruce de ida de los octavos de final de la Champions League de Asia, y agrandó su diferencia en la batalla diaria por consolidarse como el máximo artillero de la historia.

A diferencia de otros partidos, el delantero de 39 años mostró un semblante distinto porque estuvo lejos de frustrarse cuando no le llegaba la pelota en gran parte del encuentro y, sobre el final del primer tiempo, el arquero Vladimir Stojković, de 40 años, le desvió un mano a mano. Ya en el complemento, reapareció para contener en dos tiempos un cabezazo falto de dirección de CR7. Las ocasiones erradas no le minaron la confianza al portugués, que alentaba a sus compañeros en cada intervención.

A partir de la última media hora de juego, el dueño de casa empezó a sufrir un vendaval continuo del Al Nassr en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad y la fortaleza se derribó a falta de una decena de minutos para el cierre. El Bicho se asoció con Abdullah Al-Khaibari, le cedió la pelota a Marcelo Brozović y el volante central croata le devolvió la pared con un toque suave al vacío. En el mano a mano, Cristiano definió por encima de un apurado Stojković en la única emoción del duelo. La tercera fue la vencida.

Con ese festejo, el máximo goleador de 2023, por encima de nombres importantes como Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland, amplió su distancia sobre Lionel Messi en la lucha permanente por asegurarse el rótulo del futbolista más goleador en la historia de este deporte. Alcanzó los 874 goles frente a las 822 celebraciones del campeón del mundo con la selección argentina. Una ventaja de 52 tantos entre ambos, aunque Messi tiene tres años menos que el atacante europeo y aún tiene tiempo para equipararlo, reportó Infobae.

Ambos también protagonizan el ranking de los máximos goleadores a nivel selección porque el rosarino acumula 106 goles (y 54 asistencias) en 180 apariciones con la Argentina y está lejos de su competidor, que arrastra 128 festejos en 205 partidos jugados con el elenco de Portugal, aunque tiene la ventaja de ser más joven (36). En medio de la dupla está el iraní Ali Daei, quien acumuló 109 anotaciones en 149 cotejos durante su trayectoria en el combinado de su país (1993 a 2006), según datos de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Cabe destacar que el actual segundo máximo artillero de la historia a nivel selecciones afirma tener 111 goles y que FIFA no convalida esa cifra porque no le contabiliza un doblete ante Afganistán.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo se encamina a pulverizar otro récord en cuestión de semanas. Con su encuentro número 1.205 como profesional, quedó a uno de igualar al histórico guardameta inglés, Peter Shilton (1.206) y a 9 compromisos de empatar al arquero Rogerio Ceni (1.214) como el futbolista con mayor cantidad de partidos en la historia. Si se toma en cuenta su titularidad contra Al Hilal en la Riyadh Season Cup (torneo de pretemporada), ya habría empardado a Shilton. En esa selecta nómina, Messi permanece lejos con 1.053 encuentros oficiales, según consta en Messi Stats, portal oficial que recopila todas las estadísticas del mejor jugador del mundo.

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo volverá a las canchas este sábado desde las 14 contra Al Fateh en condición de local por la fecha 20 de la Liga de Arabia Saudita, donde marcha en la segunda colocación con 46 puntos, a 7 unidades del líder Al Hilal. Y el miércoles próximo desde las 15 recibirá a Al Feiha por la revancha de los octavos de la Liga de Campeones con la ventaja de saber que el empate o la victoria lo clasificará a los cuartos de final.