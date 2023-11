(24 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Con varias estruendosas ovaciones, de principio a fin, Ronald Acuña Jr. fue galardonado con el Premio Luis Aparicio, presentado por Maltín Polar, como el mejor jugador de la temporada 2023 de las Grandes Ligas.

El flamate Jugador Más Valioso de la Liga Nacional recibió el trofeo de mano de Ángel Bravo, en representación de don Luis Aparicio, acompañado por Magglio Ordóñez, ganador de la edición de 2007, y Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional, empresa creadora del premio.

“Este premio significa mucho. Con tantas súper estrellas venezolanas que hay en Grandes Ligas, solo uno se lo puede ganar”, dijo Acuña Jr. durante el acto celebrado en el auditorio del Centro Empresarial Polar. “Incluso, Luis Arráez acaba de ganar otro título de bateo. ¿Cuántos campeones bate no han ganado este premio?”.

Uno de ellos, Magglio Ordóñez, lo obtuvo en 2007, cuando fue el mejor toletero de la Liga Americana. Carlos González (2010), Miguel Cabrera (2011, 2012, 2013 y 2015), José Altuve (2014, 2016 y 2017) y el propio Arráez (2022) ganaron la estatuilla como mejor criollo de la temporada de Grandes Ligas el mismo año que capturaron un título de bateo.

“Ganar el título de bateo es uno de mis mayores deseos”, señaló Acuña Jr., quien se convirtió en el miembro fundador del Club 40-70, siendo líder en todas las Grandes Ligas en hits (217), anotadas (149), robos (73), porcentaje de embasado (.416) y bases totales (383).

“Nunca imaginaba que iba a tener una temporada de esta magnitud”, confesó. “Fue una temporada de ensueño. Siempre quise ganarme el campeón bate. No lo logré, pero pude ganarme el MVP”.

Legado

El acto se inició con una semblanza de Luis Aparicio narrada por el reconocido periodista Luis Alfredo Álvarez, que recorrió el enorme legado de nuestro miembro en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Después, Acuña Jr. tomó el escenario para compartir sus impresiones con el presentador Guillermo Arcay. Poco después, el grandeliga de los Bravos de Atlanta recibió la Mención Honorífica de la temporada 2022, en la que se llevó el Premio Regreso del Año de la Liga Nacional. La estatuilla fue entregada por Luis Silva, representante de Rutaca Airlines.

Más adelante Mikel Pérez tomó la palabra para anunciar la entrega de una Mención de Honor en su Única Clase a Miguel Cabrera, quien durante 21 temporadas dejó en alto la bandera nacional en el máximo escenario del béisbol, logrando hazañas como una Triple Corona, los 500 jonrones y los 3.000 hits.

“Tiene mucho peso”, dijo Acuña Jr. sobre ser considerado por el propio Cabrera como su sucesor. “Tengo que seguir trabajando duro para tener una carrera como la de Miguel Cabrera”.

“Miguel es el pilar de nosotros los venezolanos”, agregó el jardinero. “Todo pelotero venezolano quiere ser como Miguel”.

Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, y Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, tuvieron también palabras de elogio hacia Acuña Jr., quien hizo estallar en aplausos el auditorio al anunciar que jugará con Tiburones de La Guaira hasta donde lleguen, y en caso de quedar fuera estará “en la lista de refuerzos”, incluyendo en la próxima Serie del Caribe, en Miami.

“Quiero darle un campeonato a la fanaticada guairista”, enfatizó. “Si no se puede este año, voy a intentarlo el próximo año. Y si no se puede, voy a volverlo a intentar al siguiente año”.

La ceremonia concluyó con el desfile de unos pequeños peloteros sobre el escenario, donde le pidieron consejos al ganador unánime del Premio Luis Aparicio 2023.

“Trabajen fuerte, luchen por sus sueños y no dejen que les digan que no. Si quieren hacer algo, háganlo”, subrayó. “Yo fui un pelotero menospreciado. Muchas veces me dijeron que no. Lo único que pido es que no se rindan. Trabajando fuerte con dedicación, disciplina y empeño se logran las cosas”.

El Premio Luis Aparicio, avalado por Major League Baseball y auspiciado por Sella Tu Parley y Oceánica de Seguros, celebró su vigésimo aniversario, luego de ser creado en 2004 por Line Up Internacional para honrar a nuestro único representante en Cooperstown y para galardonar anualmente al pelotero venezolano más destacado de las Grandes Ligas.