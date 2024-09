Las relaciones entre los gobiernos de España y el de Nicolás Maduro se tornaron más tensas luego de que este miércoles 11 de septiembre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso al Ejecutivo de Nicolás Maduro romper relaciones con la nación ibérica, después de que el Congreso de los Diputados aprobara reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Si bien la resolución del Parlamento español no es una iniciativa vinculante, puesto que la competencia última es del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ya ha alejado la posibilidad de reconocer a González Urrutia al margen de la Unión Europea; el jefe del Parlamento venezolano salió al paso con esa amenaza al Ejecutivo español, destacó Efecto Cocuyo.

Las primeras reacciones desde el gobierno de Pedro Sánchez son de aparente calma, destaca la prensa española. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseguró este jueves que la embajada de España en Venezuela está trabajando en este momento «con absoluta normalidad» y que el interés del gobierno español es que nada cambie.

Posibles consecuencias

Lo primero de todo es entender que cualquier país es libre de decidir si mantiene o no relaciones diplomáticas con otro, por lo que estas pueden romperse si se considera que existen motivos para ello.

De ocurrir esta ruptura de relaciones, todo comenzaría con el cierre de embajadas y consulados, lo que dificultaría la realización de trámites para ciudadanos de ambos países, y figura entre las principales preocupaciones de los mismos.

Asimismo, se calcula que al menos hasta julio de 2024 más de 120 empresas españolas están presentes en Venezuela. España es el segundo inversor en Venezuela; algunas de las empresas españolas establecidas en Venezuela son: Acciona Construcción SA, Blackfin Europa SL, Comins Global Corporation SL, Abanca y otras como Repsol, Telefónica, BBVA, Hesperia Hoteles, Mapfre Seguros, Zara, Meliá y más, que han invertido en el país alrededor de 500 millones de euros.

Hay 14 aerolíneas que vuelan de España a Venezuela. La ruta más popular es: Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Madrid – Aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

El abogado especializado en Derecho Aeronáutico Rodolfo Ruiz señaló en entrevista con el portal Banca y Negocios que «junto con Colombia, España es en este momento el país más conectado con Venezuela en término de líneas aéreas explotando la ruta: 2 aerolíneas venezolanas y 3 españolas».

La propuesta del presidente de la AN afectaría las operaciones de aerolíneas como Estelar, Plus Ultra, Iberia, TAP Air Portugal y Conviasa. La propuesta podría dejar a miles de pasajeros sin conexión aérea entre Venezuela y España.

Sin duda, romper con España en términos económicos puede tener consecuencias graves. Ejecutivos consultados de empresas españolas en Venezuela indicaron, extraoficialmente, que están atentos a las decisiones que tomen las autoridades venezolanas, pero esperan que prive la sensatez entre las partes.

No es posición oficial

«Todo esto es parte de la diatriba política que se tiene en Venezuela. Es importante primero reconocer cómo se manejan los poderes públicos en otros países, en este caso España. Lo que se vio en el Congreso de ese país solo fue una invitación, no vinculante, y el Ejecutivo es quien al final decide qué y qué no hacer», analizó sobre este tema la internacionalista Mirna Yonis.

Esta analista internacional, quien es además profesora de la UCV y facilitadora de aprendizajes, explica que la decisión del Parlamento español no significa una posición oficial del Estado español, ni del rey Felipe VI ni del presidente Sánchez.

«Recordemos que tenemos que esperar a que haya una posición específica. Allá es un gobierno de coalición, no un gobierno autoritario. No quiero decir que no sea importante, pero sin duda responde a la diatriba política interna española», agregó Yonis.

La internacionalista no augura que pueda haber esa respuesta por parte de Venezuela, ni que haya una ruptura, pero que es posible un cese de tensiones gracias a la diplomacia.

Otros países

El gobierno de Nicolás Maduro anunció el lunes 29 de julio un cese diplomático con varios países de Latinoamérica, luego de que su reelección fuese cuestionada por los gobiernos de esas naciones.

En su comunicado, el gobierno chavista anunció el retiro de todo el personal diplomático de las embajadas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Las autoridades venezolanas exigieron además a los países acusados ​​de intervención que retiren a sus representantes diplomáticos del territorio venezolano y causaron el cese de operaciones de varias aerolíneas bandera de esas naciones.