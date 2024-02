(28 de febrero del 2024. El Venezolano).- El Rey de la Bachata, Romeo Santos, el grupo Aventura se unen para una gira especial por Estados Unidos y Canadá titulada “Cerrando Ciclos”, con 20 fechas confirmadas entre mayo y junio.

Esta histórica gira marcará la última vez que Romeo Santos y Aventura se unirán en el escenario, ofreciendo a los fans una oportunidad única para revivir los éxitos que definieron una era en la música latina.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, compartió Romeo Santos en sus redes sociales.

Con un legado imborrable en la bachata y la música tropical, Aventura ha dejado una marca indeleble en la industria musical. Con su distintivo sonido y letras emotivas, el grupo se ha ganado un lugar destacado en los corazones de millones de fans en todo el mundo.

Desde sus inicios hasta su ascenso meteórico a la fama, Aventura ha sido pionero en llevar la bachata a nuevas alturas, fusionando ritmos modernos con la esencia auténtica del género.

El artista dijo que la gira “Cerrando Ciclos” no solo representa una celebración de los éxitos pasados, sino también un momento para mirar hacia el futuro.

Con 20 fechas programadas en ciudades de Estados Unidos y Canadá, esta gira “promete ser un viaje inolvidable a través de la música y la nostalgia. Desde Sacramento hasta Dallas, la fanaticada tendrá la oportunidad de presenciar el cierre de un capítulo legendario en la historia de la música latina”, reseñó NotiStarz