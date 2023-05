(16 de mayo del 2023. El Venezolano).- Si estás embarazada y usas cualquier forma de producto de cannabis, considera dejar de hacerlo.

Esa es la conclusión de un nuevo estudio que encontró un impacto significativo en la salud por el consumo de marihuana en el desarrollo fetal desde el comienzo del embarazo.

“Es por eso que estos hallazgos son especialmente importantes: las mujeres a menudo pueden estar en el primer trimestre (de embarazo) y ni siquiera saber que están embarazadas”, dijo la autora principal Beth Bailey, profesora de psicología y directora de investigación de salud de población en el Colegio de Medicina en la Universidad Central de Michigan en Mount Pleasant.

“Nuestro estudio profundiza para observar muy específicamente un momento específico del embarazo: el primer trimestre. Encontramos una disminución significativa en el peso al nacer en 154 gramos. En términos de libras, es alrededor de un tercio de libra”, dijo.

Si bien un tercio de una libra puede no parecer mucho, estas ligeras disminuciones de peso se han relacionado con problemas de salud a medida que los niños crecen, dijo Bailey.

“El bajo peso al nacer es uno de los predictores más fuertes de la salud y el desarrollo de un niño a largo plazo”, dijo. “Estos niños son más propensos a retrasos en el desarrollo, tasas más altas de TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), discapacidades de aprendizaje y tienen tasas más altas de problemas emocionales”.

Si la exposición a la marihuana continuaba durante el resto del embarazo, el peso al nacer se reducía otros 31 gramos (0,07 libras), encontró el estudio. Además, la circunferencia de la cabeza del recién nacido se reducía si el consumo de marihuana continuaba durante el embarazo. Una circunferencia de la cabeza más pequeña podría ser una señal de que el cerebro no se desarrolló adecuadamente durante el embarazo.

“Incluso cuando las mujeres embarazadas dejaron de usar marihuana en el tercer trimestre, los bebés nacieron con una circunferencia de la cabeza más pequeña de aproximadamente 1 centímetro”, dijo Bailey. “Lo que les decimos a las mujeres es que no es una certeza absoluta que el crecimiento de su bebé se vea afectado si está usando marihuana. Pero sí sabemos que tiene un riesgo sustancialmente mayor de ese resultado”.

Aunque reducir los niveles de consumo de marihuana durante el embarazo es beneficioso, puede que no sea suficiente para proteger al bebé en desarrollo, dijo Bailey, porque los científicos aún no tienen los datos de investigación para ver si hay algún nivel de consumo de marihuana que no cause daño fetal.

¿El recurso más seguro? “Mi consejo para las mujeres es que eviten usar marihuana durante el embarazo y, si es posible, que dejen de usarla antes de quedar embarazadas”, dijo Bailey, reseñó CNN.