(06 de junio del 2024. El Venezolano).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló en una reciente rueda de prensa qué ofrecimientos que le habían hecho funcionarios enviados por Washington al mandatario Nicolás Maduro para que abandonara la primera magistratura.

El también coordinador de la campaña de Maduro a la reelección recordó que, cuando participó en la mesa de diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición venezolana, en México, en varias oportunidades le hicieron ofertas dirigidas al jefe de Estado y a su esposa, Cilia Flores.

“En México, los gringos pidieron una reunión, y Maduro me dijo: ‘Ve a ver qué es lo que quieren‘”, manifestó Rodríguez, que, además, se desempeña como jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la oposición.

“¿Y saben lo que me dijeron? —continuó—‘que Maduro escoja el país adonde se quiere ir; le damos unos millones de dólares, le damos una casota'”.

La propuesta de los funcionarios también abarcaba a Flores, a quien le habrían ofrecido una mansión en República Dominicana.

“Me le quedaba viendo: ¿Este señor [sin mencionar nombre] sabrá quién es Simón Bolívar? […] ¿De qué me está hablando este señor?“, recuerda Rodríguez que se preguntó.

ras esa reunión, relata que llamó a Maduro para contarle lo que le habían puesto sobre la mesa.

Ante la información recibida, el mandatario le interrogó: “¿Y tú qué hiciste?”, a lo que él respondió: “Lo que usted me dijo que hiciera: mandarlos al carajo“.

Una y otra vez

El diputado recuerda que “esas tentaciones” le fueron planteadas al presidente venezolano “una y otra vez, todo el tiempo”. “Ya daban risa, eran risibles, cada ladrón juzga por su condición”, agregó.

Rodríguez hizo otra infidencia en el encuentro con los medios y dijo que había sido testigo en la mesa de diálogo con la oposición de la subordinación de sus dirigentes a las autoridades estadounidenses.

Según afirma, cuando los saludaba, los opositores venezolanos le escribían al embajador de EE.UU. en Colombia, Francisco Palmieri, si podían devolverle el saludo a Rodríguez.

“No pueden mover el pie izquierdo y después el derecho si no los autorizan“, expresó. Asimismo, se refirió a cuando el político conservador Henry Ramos Allup había recibido en su casa la visita del exencargado de Negocios de EE.UU. en Venezuela, Todd Robinson, quien le habría disuadido, a través de intimidaciones, para que no se lanzara como candidato a las presidenciales, en 2022.

“Puso los pies sobre la mesa y dijo: ‘Usted no puede inscribirse porque tiene familiares, tiene yernos, cuñados e hijos y tiene cuentas”, expresó Rodríguez. En su opinión, actualmente Allup llama a votar en los próximos comicios del 28 de julio porque está autorizado a hacerlo.

