(24 de abril del 2023. El Venezolano).- Decenas de personas se congregaron el Día de la Tierra en el Doral, exigiendo aire puro para su ciudad. La incineradora de desechos sólidos de Covanta ha estado funcionando en esa área del condado Miami Dade desde la década de los 80 ‘s y ha generado preocupación por las emisiones de sustancias tóxicas que emite. El pasado 12 de febrero se produjo un siniestro en la planta y el incendio afectó aún más la calidad del aire en los alrededores. “Vivimos en una cárcel ambiental donde los barrotes no son barrotes de acero, sino que es una nube de contaminación que no nos deja ser felices y ponen peligro nuestros activos financieros. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Le damos gracias a la divina providencia por provocar un incendio. El dragón comenzó a vomitar fuego, pero ese incendio no hubiera tenido trascendencia, sino nosotros no hubiéramos vivido esas tres noches de terror que afectaron a nuestros hijos y nietos donde se acentuó algo que ya venía afligiendo a la población”, comentó César Abarca, residente de Doral, en medio de la manifestación pacífica.

Por: Johani Carolina Ponce / Huella Zero / Especial para El Venezolano

“Es la primera vez que se hace algo así, entonces sabemos que no podemos parar. Nosotros los vamos a seguir apoyando, pero ustedes son los que convocan, ustedes son los que movilizan, sigan haciéndolo. Sabemos que es un trabajo que hay que seguir realizando y no es fácil por todas las partes que están involucradas, pero tenemos la fe y la confianza de hay un liderazgo, una administración que está haciendo el trabajo”, dijo a los manifestantes, Rafael Pineyro, vicealcalde de Doral.

“Estamos aquí para servirles y no vamos a parar hasta que tengamos una resolución”, comentó la comisionada Maureen Porras.

El pasado 7 de marzo el Comisionado Juan Carlos Bermúdez recibió la aprobación para revertir la decisión tomada en julio pasado cuando la Comisión del Condado votó para construir una nueva planta cerca de la que ya existe. Bermúdez representa el Distrito 12 que incluye a Doral. “Obviamente, esto me afecta personalmente tanto como a cualquier otro ciudadano, siempre he pensado que se deben considerar otros sitios potenciales”, explicó Bermúdez, quien vive cerca de la planta.

“Doral es una ciudad hermosa que merece un ambiente al mismo nivel. Nosotros somos parte de ese logro, nuestra ciudad va a ser mejor en la medida en que nosotros seamos mejores. Esta batalla es larga y hay una cita importante el 6 de junio. Ese día se hará la presentación del informe a los comisionados sobre dónde ubicar la planta de desechos en energía”, afirmó Selma García, residente de Doral. El 6 de junio se cumplen los 90 días para discutir un nuevo informe realizado por el condado Miami-Dade, ese día se abrirá la discusión para potencialmente trasladar la planta incineradora a otro lugar.

“Decir que la planta convierte los desechos sólidos en energía es el eufemismo que usan para identificar a estas fuentes de contaminación que realmente lo que hacen es reducir la expectativa de vida de los que residimos en los alrededores. No lo estoy diciendo yo, tenemos la referencia en literatura revisada por expertos”, agregó García.