(01 de junio del 2023. El Venezolano).- La doctora Rosalía Perazzo, médico gastroenterólogo del hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas, alertó sobre el incremento de hepatitis C en Venezuela, lo que a su juicio se ha convertido en “un problema de salud pública”.

“Pese a que existen tratamientos en el mundo para la hepatitis C, en Venezuela no contamos con ellos a nivel público”, señaló, según El Nacional

“Nuestra realidad es bastante triste, porque estamos más bien aumentando los casos y no contamos con tratamiento y pruebas diagnósticas de fácil acceso para todos”, agregó.

En Venezuela, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cubre el tratamiento para la hepatitis C, por lo que se debe buscar de manera particular.

Según estadísticas de algunos bancos de sangre aproximadamente 1,2% de la población venezolana presenta el virus C (HVC), y de este porcentaje solo 0,07% ha sido tratado.

Perazzo es docente del posgrado de Gastroenterología y directora del curso de ampliación en Hepatología del hospital Miguel Pérez Carreño. Participó en una conferencia organizada por la sección de Hepatología de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, que fue transmitida por Youtube el pasado lunes 29 de mayo, en la que se disertó sobre el estado actual de la hepatitis C en Venezuela. Allí indicó que en las unidades de diálisis a nivel nacional, todas perteneciente al IVSS, se han presentado brotes de hepatitis C.

