Caiga Quien Caiga

Los hechos del 2012 y 2013 resurgen en la memoria del candidato amarillo. Es importante recordar, analizar y descubrir con argumentaciones lógicas, lo que realmente pasó.

El 19 de marzo de 2012, el fallecido Presidente de Venezuela, Hugo Chávez realizó una llamada al canal del Estado VTV, indicando que tenía información fidedigna de que sectores externos querían atentar contra el candidato opositor Henrique Capriles y que había ofrecido seguridad para él y su equipo.

Chávez indicó que la gente de Capriles fue informada sobre la posibilidad del ataque y dijo que “como Jefe de Estado” hay obligación de “…entrarle a esa situación y a darle protección a cualquier venezolano, y sobre todo en este contexto”.

Una fuente que estuvo en la reunión de análisis situacional con el Presidente Chávez en ese momento, me comentó que Henrique Capriles se negó a cualquier apoyo, por lo que Chávez ordenó desplegar un cuarto anillo de seguridad para Capriles bajo la coordinación de Casa Militar, porque desconfiaba de la DGCIM.

¿Quiénes eran los posibles interesados en asesinar a Capriles en ese momento?

Los informes de análisis estratégico del CESNA señalaban dos vertientes:

LA PRIMERA: Implicaba a alguno de los tres (3) candidatos a suceder a Chávez. Maduro, Diosdado y Elías Jaua.

En todas las encuestas de cada uno de ellos frente a Capriles, la diferencia de intención de voto lo mostraban ganador con al menos 14% de diferencia, por lo que muy probablemente en unas elecciones presidenciales con estos personajes del PSUV, Capriles lograría la Presidencia.

LA SEGUNDA: Incluía a factores de la oposición. Las encuestas mostraban que Chávez mantenía una sólida diferencia en la intención de voto de un 26%, por lo que no era probable que Capriles venciera a Chávez en las elecciones de 2012.

Para la primera vertiente, eliminar a Capriles implicaba tener una mayor posibilidad de ganar las elecciones tras la muerte de Chávez, lo cual quiere decir que estaban en conocimiento del carácter terminal de su enfermedad. Para la segunda vertiente, la muerte de Capriles podría generar una corriente que impulsara el voto opositor a un candidato emergente, contrarrestando el drama de la enfermedad de Chávez, que para muchos de ellos generaba dudas.

Una de mis fuentes me dijo, que en una conversación con Chávez, después de haber regresado en abril de 2012 de La Habana, en una de las sesiones de tratamiento, el fallecido presidente comentó que le gustaría que Capriles fuese presidente si él (Chávez) tenía que partir de esta dimensión.

Chávez pensaba que la situación del país se le pondría caótica a Capriles, por lo que su legado sería exaltado por el pueblo, haciendo más inmarcesible su recuerdo. Y si, Chávez utilizó la palabra INMARCESIBLE.

Capriles en el 2013 ganó

Luego vendrían las elecciones de abril de 2013 que Capriles ganó. Él mismo recientemente de una u otra manera, lo reconoció.

Aquí voy a resumir este evento.

Un grupo importante de militares activos, conscientes de que Chávez había sido traicionado, le enviaron a Capriles el mensaje de que si salía a pelear los resultados, ellos iban a apoyar las movilizaciones populares contra Maduro.

Maduro, a su vez, llamó a Capriles para anunciarle la salida de los colectivos para contener la gente, en el hipotético caso de que Capriles procediera a convocar protestas.

Fue cuando Maduro hizo una jugada estratégica y magistral.

Maduro llamó a Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, para hacer de su conocimiento la situación y de lo que él pensaba hacer. Añadió que si Capriles seguía insistiendo en su triunfo, que Santos se olvidara de las conversaciones de paz con las FARC y del premio nobel que le ofrecieron desde Cuba sobre esa materia..

Las conversaciones de paz habían comenzado en septiembre de 2012. Luego de esto, Juan Manuel Santos llamó a Capriles para decirle que tenía que parar las protestas, agregando una mentira: Era una instrucción del gobierno de los Estados Unidos, y que ellos (Colombia y Estados Unidos) iban a reconocer a Nicolás Maduro como Presidente Electo. Capriles le ratificó a Santos que había ganado las elecciones, pero este le dijo que cuando fuera a Bogotá, él podría explicarle todos los detalles. Santos le hizo la observación que Maduro estaría transitoriamente, y entonces Capriles llegaría a la Presidencia de Venezuela, sin mayores inconvenientes.

Luego, Capriles viajó a Colombia el 28 de mayo de 2013, donde fue recibido en una reunión privada por el entonces Presidente Juan Manuel Santos.

Capriles actual

Capriles en 2023, intenta reencontrar su camino a la presidencia de Venezuela.

La belicosa y hasta pendenciera confrontación de Diosdado Cabello contra él tiene su base en dos hechos ciertos.

Por una parte, el pleno conocimiento de que la cúpula militar chavista se dispuso a apoyarlo en abril del 2013. Por otra parte, el hecho de que Capriles fue el único candidato presidencial cross-over, que le ganó a Maduro con votos chavistas.

El madurismo es consciente, y la oposición radical no, que las elecciones se ganan con el voto chavista.

Así como en el 2012, Capriles está amenazado, hay planes en su contra, no obstante los rumores de su concierto con el madurismo.

Los violentos y ataques físicos que ha recibido en sus recorridos de campaña son un guion del preludio de un desenlace que podría ser fatal.

Es muy extraño que Diosdado insista que Capriles no será candidato. Es muy extraño también que Capriles vaya haciendo esta campaña sin estar acompañado de la dirigencia de su partido.

Los enemigos de Capriles

El ex gobernador se ha negado rotundamente a cualquier consenso, bien en la figura de Rosales o de María Corina.

El primer enemigo: MCM

Las encuestas muestran a una María Corina Machado que sube cada día. En este momento se muestra con un 24 o 28%. A un Capriles que se va superando del 8% al 12% con ese trabajo de hormiga que va haciendo, aunque muy lento. Hay quienes dicen que Rosales le va ganando, y este aún no es candidato.

El segundo enemigo: Pudiera resultar de un candidato que reciba el testigo, si el tema de la “inhabilitación” se hace presente. En la página del CNE ni él ni MCM aparecen inhabilitados, pero si intentan inscribirse no podrán.

El tercer enemigo: Es el mismo Capriles. Su discurso, su imagen pareciera no acaparar la atención de una mayoría electoral. Todavía falta mucho y es prematuro para los candidatos celebrar a destiempo.

Sería un error subestimar o soslayar parte de sus mensajes, que a diferencia de otros, están muy bien segmentados.

El cuarto enemigo: No es Maduro, sino los intereses que circulan alrededor: El radicalismo árabe, Cuba y las Fuerzas Armadas. Este último tema Capriles lo ha manejado bien y tiene buenos voceros.

Un Capriles fuera repentinamente de escena, favorece a uno o varios de los sectores nombrados.

Los opositores ante el eje del mal que domina todos los sectores de la vida en Venezuela, pudiera encontrar en el mencionado hecho, el mártir necesario para impulsar un pueblo absolutamente descontento, incluidos los cuadros medios y bajos de las FAN.

Observen esto. El chavismo clavado en su 21%. ¿Podrá Maduro interpretar esa totalidad?

Los otros candidatos del chavismo están conspirando para salir de Maduro.

Capriles es una oportunidad para estos dos grupos otra vez.

Para la primera vertiente, eliminar a Capriles conlleva a implosionar a Maduro, con lo cual, los conspiradores podrían emerger libremente para tomar el poder.

Para la segunda vertiente, la desaparición de Capriles nuevamente podría generar una corriente que impulse el voto inmovilizado, incluso el voto chavista nuevamente.

Capriles está siendo analizado como el Jorge Eliécer Gaitán o el Luis Carlos Galán de Venezuela.

Incluso esa dirigencia de Primero Justicia que está desaparecida de la campaña de Capriles se vería beneficiada.

Lo grave es que al Capriles de 2012, Chávez tuvo la gallardía de avisarle, e incluso montar mecanismos de protección. Pero este Capriles de 2023 parece ir rumbo a la redención.

Estoy seguro que la más interesada en su bienestar es la que hasta el presente luce ganadora: María Corina Machado. Cualquier cosa que le ocurra a Capriles, ella estaría en las señalas injustamente.

Y ¿Si no la dejan inscribir, qué pasaría?

Las Primarias: Un bolero lastimero

A mi juicio, la oposición sigue sin entender al enemigo mortal que enfrentan.

14 aspirantes, de los cuales únicamente dos, máximo tres tienen oportunidad real, es una falta de respeto a la crisis del venezolano, una inconciencia de quienes aspiran con el propósito de negociar.

No dudo que sea democratico aspirar. Lo que cuestiono es la oportunidad ante la coyuntura actual.

El único objetivo válido que observó en estas primarias, es que participe o no la ganadora o el ganador, por una u otra razón, se legitima un liderazgo que debe insistir en articular una transición.

Los inhabilitados

La gente de María Corina, miente y manipula cuando hablan del tema. Ella, digan lo que digan, se enfrenta a una tendencia donde no la dejarán participar.

Quiera Dios, que el escenario cambie.

Para la cúpula madurista es inoficioso si cumplió o no la inhabilitación.

En la página del CNE ni Superlano ni Capriles aparecen imposibilitados y todos sabemos lo ocurrido.

A María Corina la inhabilitaron por una razón distinta a la mencionada.

La sacan de la Asamblea Nacional por aceptar un cargo en representación de un país extranjero (Panamá).

Eugenio Martínez lo explica muy bien.

Muchos leguleyos que ahora pretenden ser políticos se ríen cuando ven a Brito en la contraloría.

Simple: Estamos en presencia de una nueva inhabilitación por el caso Panamá, como pena accesoria a su salida de la AN. Ella había sido anteriormente inhabilitada por un tema de cobro del cestaticket.

El diálogo que era una oportunidad para establecer garantías nunca sirvió y no concluyó. La libertad de Alex Saab pudiera revertir ese resultado.

El periodista especialista en temas electorales como ningún otro, reitero lo detalló muy bien.

Yo entiendo que desde el punto de vista del mercadeo electoral, no es conveniente aclarar y asumir el tema. El principio de la economía del voto señala que la gente no vota por los que no pueden ser candidatos.

María Corina necesita esa elección para legitimarse como lo que actualmente es: La líder opositora mejor posicionada.

Ella ha flexibilizado muchas posturas. Hoy se le ve rodeada de gente que fue chavista, políticos y empresarios.

Se le ve en ejercicio del populismo político que tanto daño le hizo al país y que uno comprende que es necesario.

Los hijos de Chávez casi siempre hacen lo que anuncia y hoy no está el charlatán que los controlaba.

Guaidó en extinción

Con el uso de grandes recursos económicos, aún visita medios en los Estados Unidos o vía internet otros de fama internacional. El problema es que los venezolanos perdieron la fe en él. No le creen ni el ave maría frente a la capilla Sixtina.

No pudo ni responder de qué vive. Cómo paga la renta y sobre todo en Miami. Voluntad Popular tiene propiedades en zonas muy costosas, probablemente a nombre de algún desconocido.

Sufre Guaidó, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.

¿Dónde está el sirio El Aissami? Aquí la respuesta

El Aissami no está en Venezuela. Aparentemente se fue con el Presidente de Irán. Y en su paso por Cuba, estuvo en una reunión con Diaz Canel. Y según, que regresa. Pero supuestamente necesita tratarse un cuadro de salud, que en Venezuela se le estaba haciendo difícil. Está en el estómago.

Se fue y perdió el poder. Lo advertí hace meses como consecuencia de hacer eso.

Es muy difícil el comeback. Al estilo Romulo Betancourt.

Desde Cuba me informan.

¿Qué le dieron a los iraníes a cambio?

A El Aissami lo sentaron frente a Diaz Canel. Es por eso que la fuente piensa que el comeback es posible. Yo soy un pragmático en el tema del poder. Si abandonó el país, perdió el poder.

Maria Corina y Capriles mantienen el poder porque están en Venezuela.

Ahora vamos con la reunión de esta semana en la oficina de Mayorkas en la DHS.

Ellos manejan un escenario de una tercera oleada de migración desde Venezuela, comenzando entre septiembre y octubre. Para ellos, el resultado de las primarias no va a despertar esperanza.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que esta fecha coincide con el final del verano, donde las condiciones climáticas son más difíciles por el calor.

Actualmente están ingresando entre 120 y 150 venezolanos diarios por la frontera, que no son devueltos.

En promedio 20 a 30 familias venezolanas les dan “parole” diariamente para que puedan tramitar su asilo en libertad.

La gente que viene desde Chile diciendo que se regresan a Venezuela, en realidad se están viniendo por el Darién. Todo eso se manejó en la reunión que menciono..

Ellos piensan que para la primavera, vendrá una cuarta oleada que va a ser similar a la segunda oleada, en la que entraron casi 200.000 venezolanos.

El plan que están manejando es tratar de empujar esa oleada a la costa oeste.

Reunión Capriles-MCM-Rosales

Hubo una reunión esta semana de representantes de los equipos de María Corina y Capriles, para abordar la OPA de Manuel Rosales. (Una OPA es un término de negocios. Una OPA Hostil (Oferta Pública de Adquisición Hostil) es una operación mercantil a través la cual algunas empresas oferentes intentan controlar otra sociedad por completo. Pueden ser una o varias empresas (oferentes) las que efectúen una gran oferta.

Rosales pretende que al estar inhabilitados le cedan la candidatura, antes o después de las primarias.

Ellos piensan que Rosales le juega a Maduro. Acordaron no ceder. Se lo que pasó porque alguien me pidió mi opinión. También me preguntaron si había seguridad que los Estados Unidos peleará a un candidato inhabilitado frente a Maduro. Les dije que el 80%.

Con ellos no hablo del tema del “Cazador” (Hunter), eso es muy delicado.

Ahora bien, es evidente que Diosdado no coloca como premisa la CPI, porque eso está bajo control acordado. Pero ahora se enfocan en las sanciones, que es lo grueso que se discutió en la reunión del representante de USA que fue a Venezuela.

Hay un avance en abrir espacio a las petroleras españolas, pero EUA condiciona a la concreción en el cambio de gobierno en España. Si continúa Sánchez no va a haber nada. Repsol iría en una renovada alianza con Chevron para la ZPO.

Capriles tuvo una conversación con Brian Nichols esta semana, por instrucciones de Anthony Blinken. Ese tipo de conversación no la ha tenido María Corina, quien sí conversó con Palmieri.

La crítica abierta a Trump favoreció el acercamiento.

Lo más importante, superó las barreras de la omnipresencia de Leopoldo y Guaidó.

Hay todo un tema con el petróleo mejorado de la FPO, porque actualmente los aditivos son petróleo y nafta de Irán. Eso estaría violando las sanciones de Estados Unidos a Irán. Repsol ayudaría a resolver esta dinámica, trayendo petróleo de otras partes para el proceso de mejoramiento.

No obstante Irán desea incrementar su presencia en la actividad petrolera venezolana. Nuevamente surge una contradicción geopolítica.

No hay avances en el interés chino en Venezuela. En cambio, hay más interés de los chinos en Nicaragua.

¿Por qué?

Las condiciones macroeconómicas del país son muchísimo mejores que Venezuela y Cuba.

Con todo y dictadura, el gobierno de Ortega hace un esfuerzo en darle transparencia a su cifras macroeconómicas. Algo que no existe en Venezuela.

Volviendo a Capriles y el escenario electoral

Julio Borges tiene encomendado el trabajo de internacionalización de la candidatura de Capriles, algo que se le hace sencillo debido a que fue el delegado-canciller del interinato. El pidió un presupuesto para hacer eso. Según de 150.000 dólares de aquí al cierre de campaña. Esos fondos fueron autorizados.

Solo 63.000 inscritos a las primarias en el extranjero. Eso es un indicativo concreto de la difícil movilización del voto para las primarias. Todo indica que las maquinarias van a pasar la aplanadora. Y por maquinaria hablo de PJ, AD y UNT.

El 1,5% de la población está apta para ejercer el voto en las primarias.

Eso dibuja que incluso un 17% de intención de voto en la primaria, (unos 2.700.000 votos, sobre la base de 16 millones de personas aptas van a votar, que viven en Venezuela) es aparentemente excesivo.

Sobre la base de 4.200.000 venezolanos en el exterior, aptos para votar.

Benjamín Rausseo, Er Conde-nado ¿Qué le pasó?

El que no va, es el que no tiene los votos. He explicado, el conde-nado tenía una intención de voto, donde más del 50% manifestó que no votaría en las primarias. Ese es el detonante de su renuncia.

Y la otra es que el novio de Delcy (Yussef) no quiso seguir financiando.

Falso que al conde-nado le pidieron plata en la CNP.

Él pidió plata a Yuseff, y él dijo que no. En concreto pidió 6 millones de dólares para las primarias, según el presupuesto que hizo Juan Barreto.

El que mencionó como “El Catalán”, es Xavier Vendrell, estratega español que ya tiene contrato en un ministerio. El “Catalán” le dijo a Yuseff que esos reales harían más en la campaña de Delsa. Así como lo oyen, no se sorprendan. Por eso tantas operaciones.

El conde-nado está aquí en Estados Unidos, en un coaching intensivo para relanzar su campaña, después de las primarias, con un valor de casi 300.000 dólares.

Entonces aparentemente hay infiltrados en las campañas en forma de aportantes.

Eso es un gran problema, porque las campañas necesitan fondos. Allí nada es gratis.

Aquí en USA, tiene a un bufete de North Caroline dizque haciendo lobby para lograr unas reuniones con funcionarios de la administración Biden y congresistas.

Se reunió con un ex banquero venezolano que vive en Miami. El conde-nado quiere conseguir al menos el trato que le han dado a Leocenis García. No es fácil.

El “Catalán” cada vez que celebra con Delcy, abre botellas de champagne con un valor promedio de cuatro mil dólares. Él tiene para eso y más pues también asesora a Petro.

Ledezma hace el papel de Julio Borges en el comando de María Corina, ese cuento lo dejó para después.

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder Programa Caiga Quien Caiga Sin Censura.

Sígueme como @AngelMonagas en Twitter, TikTok e Instagram.

En Facebook Angel Monagas.