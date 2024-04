(04 de abril del 2024. El Venezolano).- Esto es: ¿ por qué le temen a Javier Milei?.Y ¿ hasta cuándo? Y ¿qué es lo que determina ese cuándo?.

Por Danilo Arbilla

Estas eran mis cavilaciones entre sueño y pereza mientras hacía el cruce del un sereno Río de la Plata, sin vientos, vaivenes ni sobresaltos, para llegar a esta fabulosa ciudad. Porque Buenos Aires es una ciudad fabulosa , estamos todos de acuerdo ¿ no?. Aún con todos los vientos, vaivenes y sobresaltos de hoy.

Al respecto hace unos días el tema eran los 100 primeros días de gobierno de Milei. Los de la “ luna de miel”. Ese tratar de entenderse entre nuevo gobierno y vieja oposición, de ser tolerantes con los estilos y las costumbres, para ver si se puede convivir.

Aqui no ha sido así, habría que hablar de como han sido estos tres o cuatro primeros rounds, mientras la pelea sigue y , por el momento nadie sabe hasta cuándo ni menos cual será el desenlace .

– Como está la cosa?Qué va a pasar?, pregunté al remisero, una forma muy poco ortodoxa, y mucho menos científica, de averiguar sobre el estado de la opinión publica. Es un viejo conocido, al que contrato cada vez que vengo; un busca vida, hábil, baquiano y con cierta picardía y buen olfato; un peronista que votó a Milei. Un peronista peronista, emocional, desde chico, sin preguntarse ni analizar mucho pero que estaba harto y cualquiera que viniera para sacar a los kirchneristas era bueno y si era medio extremista mejor.

“Y esto cada vez esta más embarullado , antes no había vacunas ni tampoco tapa bocas , había que usar una bufanda vieja o deshacer una camisa para tener un trapo para enmascararse y mientras un montón de vivos se robaban todo; hoy estamos tapados de mosquitos y no hay repelente por ningun lado y el que se consigue es al precio del mejor vino premium . Y todos los días un nuevo escándalo; se destapan ollas que hieden a corrupción y “ jodas” de todo tipo. Y en eso estamos, y nadie sabe como va a terminar”

Tal la respuesta de mi viejo conocido.

Está claro ,¿no?

Milei salió a noquear. A hacerlos pedazo. No tenia otra. La circunstancias y el estado de situación exigían un tratamiento de “shock”, como dirían los economistas. Y eso podría decirse que le ha mantenido el apoyo de algo mas de la mitad de la gente. Hasta ahora.

Pero los contrarios también juegan. Atentos y estudiosos ante la andanada de puñetazos; por ahora. Cada tanto sacan una mano y le tocan el rostro – un paro acá, una manifestación, un cierre de calles, mucha piedra todavía no- y no se van a entregar así nomás. Milei los acorrala y no tienen otra. No les deja ni una rendija por donde escapar. Además es mucho lo que tienen para perder, si los llegará a noquear, no será solo perder el conocimiento: pueden terminar linchados. Y perdido por perdido cualquiera pelea. Y esperan: su suerte depende de como le vaya al gobierno en materia económica.

Ellos y todo el mundo sabe que no será fácil. La herencia y el desastre es grande y no solo se arregla con bajar la inflación, deficit cero y no emisión. A la larga esa es la formula, pero a la larga estaremos todos muertos ( Keynes dixit, según mal se le atribuye). En estas horas a la gente de a pie les preocupa conseguir repelente y ni que hablar de las inquietudes de los jubilados, los funcionarios públicos, los despedidos, aunque nunca hayan ido a trabajar, los sumergidos trabajadores formales y los veintitantos millones de pobres. Las expectativas, la resignación ante la realidad de los hechos y las esperanzas tienen piernas cortas, sobre todo cuando la necesidad apura y aprieta.

El kirchnerismo esas cosas las mantiene en carpeta, los “gordos” y millonarios dirigentes de la Confederación General de Trabajadores también, más las muchas ONG y la propia Cámpora de Kirchner hijo ( Máximo) que ven que su “negocio” a costa del Estado se termina.

Esperan además que el plan de “RRPP” de Milei juegue a su favor. Es que el presidente no deja títere con cabeza y solo son sus amigos los que lo aplauden, lo festejan y hacen lo que él dice, hayan hecho lo que hayan hecho en el pasado,( ser parte de la “casta política” y hasta kirchnerista). El resto son traidores , corruptos, “ensobrados” y lo que venga: Milei es de lengua ágil.

Notoriamente, el presidente argentino es un hombre intolerante. Por muy acertadas que puedan ser las medidas que quiera imponer. Es autoritario y la oposición le teme. Esta dice con mala fe que esta loco. Hay quienes creen que se hace el loco pero hay los que creen que efectivamente lo está y si un autoritario es temible mucho mas lo es un loco autoritario.

Tiene cosas : sus desprecio al Parlamento y los parlamentarios, a los que no piensan como él, su invocación a “ las fuerzas del cielo ” que lo guían y lo iluminan, las consultas a sus perros ( en particular a uno muerto) y hasta el rol de sus hermana Karina, que según él es “su jefe” y en consecuencia la “super jefe” del gobierno argentino a la que nadie eligió. Todas cosas muy raras.

Milei es un hombre dispuesto a subir siempre la apuesta – es lo que ha pasado hasta ahora- y en eso se parece mucho a Néstor Kirchner .Y éste con ese estilo metía miedo y durante 20 años el kirchnerismo reinó.

La oposición por su lado, se cuida pero no baja los brazos ni abandona las armas. Tiene mucho para perder; aunque sea mal habido es demasiado y se han acostumbrado a tenerlo y disfrutarlo. Es un fuerte motivador.

Hay que esperar. Se habla de diálogo y de un Pacto para el 25 de Mayo, sobre bases propuestas por Milei pero que como él dice son innegociables. Puede que de aquí a allá se llegue a algo. Hay optimistas, esperan mas flexibilidad y que se asuman culpas y costos; que cada parte haga lo suyo. Pero, lo dicho: hay que esperar y no conviene hacer apuestas.