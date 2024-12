Las leyes del ejercicio de la política son inexorables. Ocurren en los Estados Unidos, como en Venezuela o cualquier otro país.

Son reglas a los que se someten los actores políticos y actúan como un espacio cercado, extenso o corto, según las palabras que se usen.

Interesante lo que ocurre en este país, potencia mundial, ante un resultado previsto aunque no en la cuantía que se produjo y además signado por las señales y efectos de sus líderes.

Definitivamente en esta circunstancia, Kamala no era la mujer para representarlo, sino que contrario a lo que muchos creíamos, debió Biden terminar una batalla de la cual se sabían anticipadamente los resultados.

Muy grave además porque el presidente Biden, quizá el último presidente demócrata que veremos en mucho tiempo, deja a la nación sin legado, con un cadáver en medio de la sala y para recuperarse deberá retroceder ideológicamente y someterse al cambio que reclaman las nuevas mayorías.

Aún así, si el Presidente Electo Donald Trump mejora la economía, el partido demócrata tendrá que estar dispuesto a sacrificar a alguien que asuma públicamente el costo de la derrota como una estrategia para resetear el “cerebro” de sus miembros, seguidores y afines.

Los públicos políticos como el circo romano, sencillamente piden sangre para saciar su rabia, sus inconformidades, ese sentimiento ahogado de la derrota y encontrar un culpable.

Alguien a quien culpar, para poder seguir adelante y reconstruir lo que haya de servir para iniciar una nueva batalla.

¿Será Pelosi el “chivo expiatorio”?

Al revisar las noticias el pasado martes, observe que en el programa “Jesse Watters Primetime” de FNC, el ex presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy (republicano de California) opinó sobre el aparente colapso del Partido Demócrata tras las elecciones del 5 de noviembre.

Le dijo al presentador Jesse Watters que la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (D-CA) era la culpable de la destrucción del Partido Demócrata.

Transcripción parcial del inglés, como sigue:

WATTERS: El ex presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy está aquí.

¿Y qué tal esa estrategia? ¿Va a venir alguien ahora por Barack Hussein Obama?

MCCARTHY: Es la única forma en que los demócratas pueden salvarse. Pero te diré esto, esta es mi predicción, Jesse, que dentro de un año, se sabrá que algunos electores de Biden, realmente votaron por Trump. Tú sabes que lo hicieron, y si…

Los demócratas están tan endeudados que el primer lugar al que deberían recurrir es a todas las estrellas de cine a las que pagaron, especialmente a Sharpton y a los demás para obtener el respaldo para el demócrata que Obama les dijo que tuvieran, devolver ese dinero al partido, ayudar al partido a pagar su deuda.

WATTERS: Me refiero a Oprah, llamaron a su puerta. Al…

MCCARTHY: Sí, un millón de dólares.

WATTERS: — ¿Beyoncé estuvo involucrada? Quiero decir, creo que Springsteen…

MCCARTHY: Ella ni siquiera cantó por dinero.

WATTERS: — estuvo involucrado, trajo equipo, estuvo involucrado, y él es multimillonario.

MCCARTHY: Sí, pero ahora Jay-Z podría necesitarlo para un abogado. No lo sé.

WATTERS: Ah, eres un tipo malo. Así que… presunto.

Cuéntame sobre ese otro concepto que tienen: están en una burbuja. Están tratando de entender cómo entraron en la burbuja y cómo salir de ella. ¿Parece que están progresando?

MCCARTHY: No, y no van a hacer ningún progreso durante un tiempo. Estarán en el desierto, pero alguien tendrá que surgir y tendrán que luchar para abrirse paso. Pero no es que vaya a suceder así como así, porque recuerden que estos progresistas, estos socialistas, estas Ivy Leagues, controlan este partido.

¿Recuerdan lo que hicieron? No sólo controlan el partido, sino que cambiaron el sistema. Ya no van a Iowa para empezar. Van a Carolina del Sur.

WATTERS: Así es.

MCCARTHY: No te permiten desafiar a nadie. Literalmente empujaron a RFK (Robert Kennedy) y a Tulsi a convertirse en republicanos. Hicieron que su propio problema fuera aún mayor. Nos ayudaron a elegir a Donald Trump al presentar esas demandas frívolas en su contra. Lo encumbraron, unieron a la gente y a la oposición en su contra.

WATTERS: Me olvidé de cómo manipularon las primarias contra Bernie. ¿Recuerdas cómo lo hicieron con él? Y luego intentaron engañar a Joe sacando a Iowa de allí.

MCCARTHY: Sí.

WATTERS: Y luego también arruinaron New Hampshire.

MCCARTHY: Sí.

WATTERS: No te olvides de New Hampshire.

Así que tienen un historial desagradable de simplemente romper las reglas.

MCCARTHY: Sí, y si eso…

MACDONALD: Y luego empujan a su gente a la cima, joden a los votantes, joden a la gente.

MCCARTHY: No, los votantes no pueden elegir quién será el candidato. Son Pelosi y Obama. ¿Y por qué Pelosi sigue en el poder? Es increíble.

Ahora, nos es útil, pero ha hecho mucho daño, y ella se sienta y quiere regodearse de lo fuerte que era, pero destruyó la fiesta.

En artículos anteriores he señalado la tensa relación de Donald Trump con el partido republicano. Incluso vale señalar que recientemente el empresario Elom Musk, lanzó una dura advertencia al partido del elefante, advirtiéndoles que no se “metan” en el camino de Trump ni en el suyo.

Eso fue muy grave pero la tensión a lo interno del partido demócrata debe ser tan difícil, que no tienen tiempo de ocuparse de esto como problema.

Las manifestaciones del “autoritarismo” dominan la presencia mundial.

Eso es muy peligroso en un mundo que requiere contrapesos para sostener el equilibrio.

Sería muy grave para la democracia en los Estados Unidos y quizá es prematuro y hasta fuera de lugar mencionarlo, que el partido demócrata desaparezca como fuerza en los próximos cuatro años.

La derrota de Harris reflejó una polarización política evidente, con Pensilvania desempeñando un papel crucial en la victoria de Trump. Este estado, conocido por su relevancia electoral, fue un foco importante de las campañas de ambos candidatos.

Este cambio político indica posibles impactos en la dirección de políticas nacionales e internacionales, dado el contraste entre las agendas de Harris y Trump. La ceremonia de toma de posesión de Trump está programada para el 20 de enero de 2025.

¿Irán los líderes demócratas?

Las consecuencias buenas y malas las vivirá toda Latinoamérica y el resto del mundo, en uno o mayor grado.

Es pedagógico encontrar un culpable y corregirlo.

Buen ejemplo para la oposición venezolana durante estos 25 años de fracasos.

Cae uno caen todos

LA REVOLUCIÓN LLEGÓ A SU FIN, aún sin producirse un resultado positivo el próximo año.

El chavismo está agotado. Nicolás no representa este movimiento y Diosdado tampoco.

Necesitan crear urgentemente otro Hugo Chávez que enamore nuevamente a la calle. La crisis económica, el desastre en los servicios públicos, en los salarios, presentan una situación dantesca.

El socialismo en el mundo entra en un ciclo de rechazo que puede durar más de una década.

Maduro y Diosdado, lógicamente muestran nervios ante los eventos futuros. Sus rostros no pueden callar el miedo, sin menospreciar lo que a mi juicio no sucederá.

PUEDE HABER UN GOLPE DE ESTADO es la única opción distinta a lo que se ve. Para sorpresas de muchos eso no lleva implícito la entrega del poder a Edmundo González y María Corina.

LOS ERRORES POLÍTICOS SE PAGAN y a un alto precio. Son más de 25 años de lucha contra un régimen opresor, disfrazado de democrático.

El problema es que los actores de la oposición, han sido reiterados en el error. Juegan más al “show”, al protagonismo, que a resolver la situación.

Los chavistas ya saben lo que es gobernar y tienen todo un libro de jugadas ante las distintas opciones que se le han presentado.

No son unos “pitoquitos” ni advenedizos en el ejercicio de la política.

MARÍA CORINA sigue sin equivocarse el camino de Guaidó, en cuanto a lo que no debe hacerse frente a un enemigo mortal como el chavismo.

No la incluyo en el aspecto económico, pues ella a diferencia del otro es honesta.

El caso de Guaidó sigue siendo un “escándalo”, como él y sus aliados se apoderaron de las finanzas de un país para resolver deudas personales y vivir el exilio dorado.

Uno de sus colaboradores más cercanos, tiene a vuelo de pájaro 2 apartamentos y en días pasados, uno de sus hermanos quiso comprar 25 Toyota Corolla.

Creer que las respuestas de Maduro serán democráticas es una ilusión.

Utilizar una embajada como medio para instigar a otros un comportamiento por muy válido que sea, es una desconsideración con las personas.

El pueblo no tiene miedo y por eso no se esconde pero invitar a seguir en ese camino sin mostrar solidaridad, es decir, salir de la comodidad, es irresponsable.

Es fácil para los que estamos afuera, ordenar a otros que den pasos que los seudo líderes no dan por temor.

Los nuevos liderazgos no pueden confundirse con referencias.

El gobierno “democrático” de Ecuador invadió la embajada de México para apresar al corrupto exvicepresidente.

No le demos más excusas a los demonios que nos gobiernan.

Probablemente antes de que finalice el 2024, los que se sienten “inseguros” saldrán bajo la protección de un gobierno y otros cabecillas que se sienten “seguros” serán capturados.

EL ESCENARIO del 2025 será igualmente electoral. Nicolás Maduro después de juramentado el 10ENE, llamará a elecciones regionales.

Qué debe hacer la oposición: ¿Participar o no? Pregúntele a la gente.

REPETIR CON VARIABLES un nuevo gobierno juramentado ante una asamblea nacional inexistente como la del 2015, sería decepcionante para los miles de opositores que esperan como lo han dicho, que Edmundo González se juramente en Caracas el 10ENE del 2025.

EL FUTURO DEL GENERAL REVEROL, los murmullos de pasillo siguen produciendo ruido. Aseguran que ayer jueves asistió en Caracas a un nuevo llamado por una presunta irregularidad cometida durante su paso por el ministerio eléctrico.

UN PSIQUIATRA AMIGO, cuyo nombre no revelaré me confirma que Nicolás Maduro tiene todas las características de un psicópata.

LUIS PARRA de Voluntad Popular judicializado se suma a la larga lista de operados de cirugía bariátrica. Es toda una moda tanto del gobierno como de la oposición.

Se me acabó el papel…

