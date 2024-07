(14 de julio del 2024. El Venezolano).- El hombre armado que supuestamente intentó asesinar al expresidente Donald Trump sufrió bullying en la escuela secundaria y no encajaba con otros estudiantes, le dijeron excompañeros de clase a CNN este domingo.

Thomas Matthew Crooks, de 20 años, estaba registrado para votar como republicano y anteriormente había hecho una pequeña contribución a un grupo afín con los demócratas, según registros públicos.

Hasta el momento, los investigadores no encontraron ninguna evidencia en redes sociales ni en otros escritos de Crooks que puedan ayudar a identificar el motivo del intento de asesinato, dijeron los agentes de policía.

Crooks vivía en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, a unos 56 kilómetros al sur del mitin de Trump donde, según las autoridades, disparó contra el expresidente. Crooks se graduó de la escuela secundaria Bethel Park en 2022, según un informe de medios locales y un video de la ceremonia de graduación de la escuela.

Jason Kohler, de 21 años, que fue a la misma escuela secundaria, le dijo a CNN que Crooks sufrió de matoneo por parte de otros estudiantes y parecía ser una persona solitaria.

Crooks no tenía “ninguna expresión facial” mientras caminaba por los pasillos de la escuela, dijo Kohler. “No era parte del grupo, así que siempre era, supongo, un blanco”.

Otra exalumna de la escuela, Sarah D’Angelo, recordó a Crooks como “un chico tranquilo, sin ninguna actitud política o violenta evidente”. Dijo que la única vez que habló con él fue cuando su clase estaba esperando que comenzara la ceremonia de graduación.

Una tercera compañera de clase, que pidió no ser identificada, estuvo de acuerdo en que Crooks no se destacaba, pero dijo que, por lo que vio, no era necesariamente tímido o tranquilo cuando estaba entre “su grupo de amigos en la escuela secundaria con los que era cercano”, reseñó CNN

Según una persona familiarizada con la investigación, el arma que Crooks utilizó en el tiroteo era un rifle tipo AR. Según los agentes del orden público, se rastreó el arma hasta el padre de Crooks, lo que ayudó a determinar la identidad del atacante, ya que no llevaba identificación.

Cuando CNN lo contactó este sábado por la noche, el padre de Crooks, Matthew Crooks, dijo que estaba tratando de averiguar “qué diablos está pasando”, pero que “esperaría hasta hablar con las autoridades” antes de hablar sobre su hijo. No fue posible contactarlo nuevamente este domingo.