(16 de junio del 2023. El Venezolano).- Cara Delevingne ha dicho anteriormente que se identifica como pansexual. En declaraciones a la revista Variety, la actriz y modelo explicó que anteriormente había evitado usar etiquetas para describirse a sí misma, pero que ahora se siente cómoda con el término.

“Siempre seré, creo, pansexual”, dijo. “Independientemente de cómo uno se defina, ya sea ‘una persona no binaria, ‘él’ o ‘ella’, me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona”.

Entonces, ¿qué es exactamente la pansexualidad? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

¿Qué es la pansexualidad?

En griego, “pan” se traduce como “todos” y, por lo tanto, el término “pansexual” puede entenderse como una identidad sexual que se utiliza para describir sentirse atraído por personas de todos los géneros, más allá de los parámetros masculino-femenino.

¿Cuándo se empezó a usar el término de forma más amplia?

El término pansexual existe desde hace bastante tiempo.

Sin embargo, las tendencias de Google muestran que el término de búsqueda alcanzó su punto máximo en agosto de 2015 después de que Miley Cyrus se declarara pansexual en una entrevista con Elle UK.

¿En qué se diferencia de la bisexualidad?

La terminología: bi que significa “dos” y pan que significa “todos”, sugiere una clara diferencia entre las personas que se sienten atraídas por dos géneros y las que se sienten atraídas por personas de todas las identidades de género.

De hecho, la bisexualidad tiene significados distintos según cada persona. Para algunas, la bisexualidad significa sentir atracción sexual tanto por hombres como por mujeres. Pero otras ven la bisexualidad solo como una manera de describir a aquellas personas que no sienten atracción sexual solamente por un género específico, y entonces lo intercambian de manera indistinta con el término pansexual.

“Ambas identidades son válidas”, explica la editora de The F-Word, Joanna Whitehead, “aunque más personas tienden a estar familiarizadas con el concepto de bisexualidad”.

“La identidad es importante”, dice Whitehead, y agrega que es crucial que aquellos que se identifican como bisexuales trabajen para erradicar el estigma que se le atribuye, algo de lo que habló la periodista en un episodio del podcast de lifestyle de The Independent, Millennial Love.

¿Cuáles famosos se identifican como pansexuales?

Además de Cara Delevingne, Bella Thorne, Miley Cyrus y Janelle Monáe, otras celebridades que se han descrito a sí mismas como “pansexuales” incluyen a la cantante Angel Haze, Héloïse Letissier de Christine and the Queens y Kristen Stewart, quien le dijo a Nylon que ella no cumple con etiquetas binarias cuando se trata de definir la sexualidad.

“Creo que en tres o cuatro años habrá mucha más gente que no crea necesario saber si eres gay o heterosexual“, dijo la actriz “Es decir, simplemente dedícate a lo tuyo”.

“Es genial ver a las celebridades ser abiertas sobre sus identidades pansexuales”, dijo Laurence Webb de la fundación LGBT.

“Sabemos que la visibilidad LGBT tiene un efecto sobre la confianza y el bienestar en las comunidades LGBT, y las personas de color LGBT están especialmente subrepresentadas en la cultura dominante”, dijo a The Independent.

“Envía un mensaje a todos que dice que podemos estar orgullosos de quienes somos”.