(19 de abril del 2024. El Venezolano).- Israel atacó la madrugada de este viernes a Irán, tras varios días de promesas por parte de Tel Aviv de que respondería al lanzamiento de cientos de drones y misiles iraníes contra el país hebreo la semana pasada. El ataque, que aún no fue confirmado por las autoridades israelíes, formó parte de la escalada de tensiones en Oriente Medio, afectó los precios del petróleo y el oro y generó una ola de respuestas en la comunidad internacional, que exigió moderación a ambas partes.

¿Cuáles fueron los objetivos del ataque?

Inicialmente los medios iraníes comunicaron que se oyeron varias explosiones en Isfahán, así como cerca del aeropuerto de la ciudad y de la 8.ª Base Aérea del Ejército. También hubo explosiones en otros países, como en la gobernación de As Suwayda, en Siria, y en la zona de Bagdad y la gobernación de Babil, en Irak.

así como cerca del aeropuerto de la ciudad y de la 8.ª Base Aérea del Ejército. También hubo explosiones en otros países, como en la gobernación de As Suwayda, en Siria, y en la zona de Bagdad y la gobernación de Babil, en Irak.

En varias provincias de Irán se activaron los sistemas de defensa antiaérea, y se suspendieron los vuelos a Teherán, Isfahán, Shiraz y a aeropuertos de otras regiones del país.

Más tarde se informó de que las explosiones que se oyeron en las inmediaciones de varias ciudades iraníes correspondían al derribo de drones por parte de los sistemas de defensa antiaérea . Posteriormente no hubo reportes de ningún impacto o explosión a gran escala causados por una amenaza aérea.

. Posteriormente no hubo reportes de ningún impacto o explosión a gran escala causados por una amenaza aérea.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no detectó daños en las instalaciones nucleares iraníes en medio de las informaciones sobre el ataque israelí.

“Hasta este momento no ha habido ningún ataque aéreo desde fuera de las fronteras a Isfahán ni a otras partes del país, y solo ha habido un intento fallido y humillante de volar cuadricópteros “, afirmó Hossein Dalirian, portavoz del Centro Nacional del Espacio. El funcionario indicó que los militares iraníes derribaron tres minidrones. Según Teherán, el ataque no causó daños.

“, afirmó Hossein Dalirian, portavoz del Centro Nacional del Espacio. El funcionario indicó que los militares iraníes derribaron tres minidrones. Según Teherán, el ataque no causó daños. El comandante en jefe del Ejército iraní, Abdul Rahim Musavi, aseveró que “ no hubo ningún incidente ni daños ” y que las autoridades están investigando los hechos. “Gracias a nuestra vigilancia, se disparó a los objetos voladores”, añadió.

” y que las autoridades están investigando los hechos. “Gracias a nuestra vigilancia, se disparó a los objetos voladores”, añadió.

¿Qué importancia tiene Isfahán?

La ciudad de Isfahán, situada en el centro del país, alberga instalaciones nucleares iraníes, así como instalaciones militares y una importante base aérea. En la provincia homónima se encuentra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, la instalación nuclear más conocida de la República Islámica. Además de las instalaciones nucleares, la provincia también alberga una de las mayores fábricas de drones y otras instalaciones armamentísticas igualmente importantes.

La batería del sistema de defensa aérea ‘Cúpula de Hierro’ del Ejército israelí.Mostafa Alkharouf / Anadolu / Gettyimages.ru

¿Habrá respuesta?

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han informado de una respuesta prevista. Mientras tanto, una fuente de inteligencia comunicó a CNN que Irán e Israel no volverán a responder a sus ataques. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, también aseguró que “Irán no desea una escalada“. Así se lo manifestó a Israel tras una serie de contactos telefónicos entre dirigentes rusos e iraníes, añadió.

Anuncios

Las consecuencias del ataque para el mundo

Los informes del ataque israelí contra Irán provocaron un aumento de los precios del petróleo y el oro , además de un repunte del yen japonés. Los precios del barril de crudo subieron 3 dólares el viernes, mientras que el oro cotizó cerca de un nuevo máximo histórico, por encima de los 2.400 dólares la onza troy.

, además de un repunte del yen japonés. Los precios del barril de crudo subieron 3 dólares el viernes, mientras que el oro cotizó cerca de un nuevo máximo histórico, por encima de los 2.400 dólares la onza troy. La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) advirtió que los buques que navegan por el golfo Pérsico y el océano Índico occidental pueden ver un aumento de la actividad de los drones en la región.

La escalada

Irán ejecutó en la noche del 13 de abril un ataque contra Israel con más de 300 drones y misiles de diversos, en respuesta a la agresión israelí contra el Consulado iraní en Damasco (Siria). Tel Aviv aseguró haber interceptado alrededor del 99 % de los aparatos y proyectiles.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, aseveró que el ataque iraní contra su país “recibirá una respuesta”.