¿Qué es la abstención electoral?

La abstención electoral es la decisión de una parte del electorado de no participar en unas elecciones, ya sea por desinterés, desconfianza en el sistema político, protesta activa o pasividad.

Puede ser:

Voluntaria: como forma de protesta o escepticismo político.

Involuntaria: por obstáculos logísticos, desinformación o represión.

¿Puede la abstención debilitar un gobierno?

Sí, pero bajo ciertas condiciones. La abstención puede erosionar la legitimidad democrática de un gobierno, especialmente cuando:

La participación es muy baja.

La abstención proviene de sectores históricamente activos.

Se percibe como una muestra masiva de rechazo político.

Ejemplo: Si un gobierno gana una elección con solo el 30% del electorado total votando, aunque legalmente sea válido, políticamente queda debilitado. La falta de respaldo popular abre grietas internas y externas.

¿Puede la abstención derrocar un gobierno por sí sola?

No directamente. La abstención por sí sola no tumba gobiernos. Los sistemas institucionales suelen reconocer resultados legales aunque haya baja participación, mientras se cumplan las normas constitucionales.

Ausencia no es acción. No votar no cambia la estructura del poder si no va acompañado de otras formas de presión política, social o institucional.

Históricamente, ¿cuándo ha sido efectiva la abstención?

La abstención ha sido utilizada como táctica de resistencia, especialmente cuando:

Hay regímenes autoritarios que buscan legitimarse con elecciones “decorativas”.

Partidos de oposición llaman a la abstención como forma de deslegitimación.

Ejemplo: En Venezuela, sectores opositores han promovido la abstención en elecciones sin condiciones democráticas, buscando mostrar que el gobierno carece de apoyo popular real.

Pero también puede ser contraproducente: al no votar, se regala el terreno a las fuerzas dominantes, que terminan controlando las instituciones con muy poca resistencia.

¿Cuándo fortalece a un gobierno?

Paradójicamente, en muchos contextos, la abstención favorece a gobiernos en el poder, ya que:

Disminuye el riesgo de alternancia.

Consolida el voto duro del oficialismo.

Reduce el impacto de la oposición si esta no moviliza a sus bases.

Resultado: Aunque la mayoría no vote, quienes sí lo hacen (minoría organizada) deciden el destino del país.

Conclusión

La abstención electoral puede debilitar la legitimidad política de un gobierno, pero no lo derroca por sí sola. Su poder real radica en cómo se interpreta, organiza y comunica dentro de un contexto más amplio de presión ciudadana, protesta social, rechazo internacional o crisis institucional.

En contextos autoritarios, puede ser una forma de resistencia pasiva. Cuando tenemos democracias, puede ser una oportunidad perdida para generar cambio.

Resumen: No votar puede ser un grito de protesta… pero también puede ser un silencio que el poder aprovecha.

En Venezuela es fundamentalmente un mecanismo para ganar poder político. Varias veces no ha resultado y, a pesar de ello, un sector opositor sigue sin que se innove en su implementación.

Paralela a ella, se sigue con graves problemas de unidad y capacidad de construir una seria negociación política.

Cae uno caen todos

OTRO PELÓN de María Corina Machado y Edmundo González. En una de sus apariciones, están literalmente diciendo que la CIJ es la que tiene que decidir, cuándo jamás ni en la 4ta ni en la 5ta, Venezuela ha admitido a la CIJ como un árbitro legal en conflicto por el Esequibo.

PEOR AÚN: Es más ni EEUU la reconoce, ni UK la reconoce (caso Islas Chatos), que son dos países que tomaron parte en el intento de despojo del Esequibo a Venezuela mediante el laudo del 99.

Tomemos en cuenta que ese reclamo no es del actual gobierno es de todos y MCM no puede tomar posición en contra de Venezuela, solo por no estar de acuerdo con el actual gobierno.

Se puede mantener una posición de defensa del Esequibo con argumentos independientes.

Ojalá ese comunicado firmado por un presidente ‘electo’ no lo agarre Guyana como argumento en la CIJ, si no es que ya lo incorporaron en el expediente

Recordemos que a Guyana no le importa quién esté gobernando Venezuela,solo le importa quedarse con el Esequibo.

RECIBO ESTA ACLARATORIA: ¿Fraude? No es tan simple.

Lo sucedido el 28 de Julio 2025 estaba anunciado y así decidimos asistir al evento electoral. Hoy no vale “llorar”, sino darle continuidad a una postura firme en defensa del voto como única arma, aunque vuelvan a vulnerar la voluntad popular.

SILENCIO de Leopoldo López and company sobre la grave acusación que le hizo el ex funcionario de Casa Blanca Juan González. Lo acusan de ser cómplice de Nicolás y pedir la liberación de sanciones para el sobrino de Cilia.

CASO LEITO y otros que como él fueron deportados requiere una postura más firme por parte de la oposición. También Guaidó guarda silencio cómplice sobre la acusación que le hace el rastrero personaje hoy detenido presuntamente en Venezuela.

GOBIERNO ABORTA BLOQUE FV-UNT

Los rojos no se pueden dar el lujo de fortalecer a ambos partidos. Unos en el centro y otro en occidente.

La negociación fue simple: “Lo toman o no participan”.

REGIONES

MIRANDA

Como señalamos en columnas anteriores, la designación de un candidato como ELIO SERRANO, sin música en el alma, es la evidencia clara de un “arreglo” o algo parecido.

Si Juan Requesens es el designado, no tengo dudas de eso.

FALCÓN

Me llega una información desde esta región. Sobre un caso de injusticia cometido contra una joven estudiante, que siendo menor de edad, sostuvo relaciones con el concejal del municipio Los Taques Juan José Eljuri Henriche, quien también aparece señalado como Director de la Unes Falcón y egresado igualmente de la Guardia Nacional.

El problema no es la relación que probablemente era de carácter extramarital con la joven, pues entre políticos y nosotros somos respetuosos de eso, es un código que se respeta.

El asunto es que Eljuri nunca aceptó el rompimiento, por razones que desconocemos y cuando la muchacha cumplió 18 años, como es natural ante la separación, empezó a conocer a otros hombres y esto nunca fue digerido por el mencionado. Se mostró celoso y muy molesto. Inapropiadamente se sintió “engañado”.

De hecho la persiguió, la acosó y para cerrar con broche de oro, fabrica una fábula de extorsión.

Lógicamente por sus relaciones, incluido el gobernador del estado Víctor Clark, que seguramente desconoce los detalles, hizo encarcelar a la joven, que también era estudiante de medicina y de buena familia.

Era tanto la obsesión con la femenina que ElJuri hasta le pagaba el consumo del celular a su madre, con el interés de que intercediera por él.

Al parecer esto no fue suficiente y hasta despojaron a la familia de su vivienda.

La aspiración es que las autoridades políticas y judiciales, investiguen nuevamente y repongan la situación jurídica infringida.

El nombre de la joven es Albany Susana Montes Chirinos.

HASTA CUANDO: En Falcón es normal estar 24 horas sin electricidad. Por ejemplo en Morrocoy y el Gobierno Municipal mucho menos el Regional se preocupan por la situación. No es la primera vez que les sucede a esta zona turística.

Los habitantes le hacen un llamado de urgencia a las autoridades por la falta de mantenimiento.

Esto es terrible. La comida sobre todo los productos cárnicos y pescados se pudren y la Estatal Corpoelec no se asoma..

ZULIA

Los listados a diputados a la Asamblea Nacional y al consejo legislativo, no presentan mayores cambios y tampoco mejores. Es decir, de “calidad”, de “representatividad”, no se van a “morir” los principales partidos participantes en esta elección.

Tanto en el CLEZ como en la AN, con una que otra excepción, los mismos “borregos” de siempre.

“Puro selfie”, puro estreno de marcas en cada sesión y sin ningún discurso ante la comunidad zuliana.

Manuel Rosales solía decir “los mismos chipes” y al parecer en la oposición ocurre lo mismo.

Yo puedo entender al chavismo porque lo de ellos no es el respeto a la voluntad popular sino a la obediencia, el servilismo y “los negocios”.

No lo entiendo de parte de la oposición y eso evidentemente no ayuda a combatir la alta abstención.

AUSENCIAS CONCEPTUALES:

Qué respuestas ofrece ante los “apagones”, ante el problema de la gasolina, la inseguridad, el gravísimo problema del agua, de los servicios públicos y ante los abusos del gobierno nacional y del chavismo: Otra ley habilitante inútil porque ellos igual no respetan la ley. Los presos políticos. Los periodistas detenidos. La censura a los medios.

Yo creo en votar pero sin olvidar lo sucedido el 28 de julio del 2024. ¿Qué dicen los “líderes del Zulia”? ¿Por qué callan? ¿Tienen claro los escenarios? ¿Los reclamos?

MANUEL ROSALES SI

Por Manuel Rosales es fácil votar pues tiene, no obstante los errores, una gestión que ofrecer. El dilema es el Quo Vadis de su estructura. ¿Hacía dónde van?.

Esta será quizá la última elección para el “Líder del Zulia” y después ¿Qué? o más preciso ¿Quién?.

No lo veo por ningún lado. Eso no quiere decir que no exista pero ¿Por qué no se muestra?

¿Por qué los líderes no lo buscan si es que no lo hay?

Hay quienes se molestan por una nueva presentación de Rosales pero el que “tiene voz” no manda a cantar.

Es muy grave esta ausencia de liderazgos en la región.

¿Será un alcalde? ¿Será un hijo?

Si yo fuera adivino, me jugaría el “kino”.

Parafraseando un viejo tema de la orquesta de La Billos: “Lo que sí se ve clarito…” es que no será un chavista o psuvista el designado. No por vía de los votos o mediante una elección legítima

En 2029 no será Rosales ni Arias ni Guanipa, el elegido. Este último perdió nuevamente por “forfait”.

En cuanto a los candidatos a la AN y CLEZ se oye el nombre de Angel Emiro Vera, Carlos Rosales. También para repetir Iraida Villasmil, Jose Javier Barboza, Piñeiro, Edgar Antunez, entre otros.

Unos por circuito y otros por lista.

También será incluido uno del MAS y la esposa de un ex adeco, cuya militancia era de Voluntad Popular y fue mi alumna en la universidad. De excelente formación por cierto.

Me garantizan que Nora Bracho no será candidata. Las razones de confirmarse hoy los pormenores, los abordaremos en próximas columnas.

Por San Francisco, será postulado para la Asamblea Nacional Villapol Morales y para el CLEZ, repite otra de mis ex alumnas y actual legisladora Alejandra Veruzka Barrientos Albarran.

ATENCIÓN HENRY RAMOS.

MARACAIBO.VENEZUELA,10082022. PROTESTA DEL MAGISTERIO ZULIANO, MARCHA DESDE AV DELICIAS HASTA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO. EN LA FOTO GUALBERTO MAS Y RUBI.

Al paso que va tu partido en la región zuliana, no quedará ni el portero, sino es que ya se ha ido.

Renuncio a lo que tu diriges el extraordinario dirigente sindical de los educadores zulianos Gualberto Mas y Rubi.

No quiso ejercer más el cargo de Secretario General del Comité Ejecutivo del Municipio Maracaibo del Partido de Acción Democrática.

Mas y Rubí denunció una presunta persecución política hacia él y otros compañeros del partido de Betancourt, por publicar en un chat de WhatsApp una encuesta de partidos.

Fuentes cercanas, quienes estuvieron presentes al momento de producirse la renuncia de Mas y Rubí, aseguran que la falta de comunicación con el Secretario General de la tolda blanca en el Zulia, Juan Carlos Velazco y otra series de inconvenientes que han causado fuertes discusiones a lo interno del partido como la posible participación de algunos dirigentes, en la próxima contienda electoral del 25 de mayo, sería una de de las razones que lo llevaron a esta decisión.

Dentro de la filas de AD Zulia hay quienes afirman que existen enfrentamientos frontales contra quienes consideran que es necesario mantener la participación y llamar a los ciudadanos a votar en los comicios donde se elegirá a Gobernadores, Diputados de la Asamblea Nacional y Legisladores, por su importancia al escoger a nuevos representantes que estén en el Poder Legislativo Nacional, para iniciar el cambio en el país y recuperación de los espacios.

La verdad sea dicha: Ni el AD de Bernabé ni el AD de Ramos Allup existen. Son dos cascarones huecos como los partidos que imaginariamente dirigen Delsa Solorzano, Andres Velazquez, Cesar Pérez Vivas, Roberto Henriquez, entre otros.

No es cuestión de molestarse sino de revisar las causas.

SORPRESA ROJA

Independientemente de cual sea su puesto definitivo en la plancha del bloque oficialista a la Asamblea Nacional, Jenny Cedeño volvió a sorprender a “tirios y troyanos” con la ubicación que aparece.

Desconocemos si al final, luego de incluido el bloque patriótico y arreglado lo de la paridad femenina permanezca de tercero a la AN por la lista.

Lo cierto es que Ameliach la “salvó”. En próximas columna daré detalles.

Otra sorpresa de los chavistas y una falta de respeto a la Tierra del Sol Amada es colocar como cabeza de lista al señor Francisco Ameliach, quien no tiene ni la menor idea de lo que es la identidad zuliana.

Evidentemente que la “oveja mayor” Luis Caldera no dirá ni “pío” sobre esta designación pero es un buen indicio, de lo que sería en un hipotético negado ejercicio de su poder. Luis Caldera no ha defendido ni defenderá al Zulia, lo de él como buen adeco de formación que es o que fue en su juventud es que no le den sino que lo pongan donde hay.

Otros que están llorando como una “madre” son algunos ex alcaldes de la región, como Willy Casanova y Omar Prieto, este último mucho más porque ni de relleno lo incluyeron, ni a ninguno de los suyos.

Willy Casanova asegura que será el suplente de Ameliach pero creo que él aspiraba a otra cosa. Quizá sea la justificación para aspirar a la alcaldía de Maracaibo nuevamente.

Caso Omar Prieto.

Por ahora nada que se le acerque ni se asemeja será tomado en cuenta. Desconocemos el criterio para los circuitos.

En la pelea circuital, Fidel Madroñero apareció en una foto pero solo sus manos, cuando el hijo de Nicolás fue al médico a tomarse una radiografía por un problema en la próstata.

RECIBO Carta dirigida al Presidente de La República Bolivariana Nicolás Maduro Moros, Secretario General del PSUV Cap. Diosdado Cabello,Cnel Francisco Amelliach, enlace político del estado Zulia y al ingeniero Luis Gerardo Caldera Morales candidato aspirante a la Gobernación del estado Zulia.

“Camaradas les informo que en el día de ayer 4 de Abril hice acto de presencia a la casa del PSUV lagunillas del Estado Zulia siendo las 4pm donde se suscitó una reunión de trabajo que habían organizado la junta directiva dividida del PSUV lagunillas en supuesta planificación de la llegada de nuestro candidato a gobernador Luis Gerardo Caldera al municipio Lagunillas en la cual observé con mucha preocupación las grandes divisiones y mezquindades políticas que continúan dentro de las estructuras del PSUV lagunillas…

…es triste camaradas que para amontonar gente tengan que invitar a una reunión con engaños a la militancia asistiera diciendo el flayer que la reunión contaría con la presencia del candidato Luis Gerardo Caldera, cuando en verdad era mentira haciendo acto de presencia los partidos y Movimientos sociales del GPPSB, a la cual los movimientos sociales no fueron invitados.

Es preocupante la situación de Lagunillas donde no existe respeto ni para la coordinadora enlace del partido mucho menos para los líderes viejos de la revolución…

Donde se practica el saboteo irrespetando la participación de los dirigentes.

El caso mío yo Eulise Abanero Fundador del MBR200 Fundador Del MVR Fundador del PSUV Fundador del frente cívico MILITAR fundador de los CÍRCULOS BOLIVARIANOS fundador de los consejos de pescadores del estado Zulia, fundador de los frentes campesinos fundador de los consejos comunales y comunas!!

En actuales momentos director NACIONAL de gestión social círculos bolivarianos coordinador general Región Zulia por cual tengo una plataforma unitaria en los 21 municipios del estado Zulia,

Es preocupante la situación en Lagunillas municipio que en las elecciones presidenciales perdimos por 14.000 votos, ahora con un partido tomado por unos grupos de revoltosos que no construyen solo destruyen están en el partido como Caimán en boca de Caño? Esperando cuanto Cae para agarrarlo?

No están para construir mucho menos trabajar por el triunfo del camarada Luis Gerardo Caldera para trabajar en aras del triunfo primero.

Hay que tener principios morales de humildad, honestidad respeto, valores, sentido de pertinencia y sobre todo el compromiso con la patria la revolución y con nuestro pueblo un Revolucionario tiene que apartar a un lado el EGO personal sino no tiene razón de ser ?

Camaradas es preocupante la situación del municipio Lagunillas ya que grupos orquestados por el exalcalde Leonidas Gonzales,siguen perturbando el desenvolvimiento del PSUV lagunillas.

Para que el partido en verdad se encamine en aras de capitalizar los votos necesarios para el triunfo, hay que hacer una reestructuración urgente, hagámoslo pensando en el pueblo y en la revolución cuando hay un cáncer hay que sacarlo de Raíz para curar el mal!!

Personas indisciplinadas no pueden pertenecer a ninguna estructura de peso como lo es el PSUV!!

Los círculos Bolivarianos Zulia vemos con preocupación el secuestro de la estructura del PSUV lagunillas a la cual se necesita con urgencia una solución urgente para así garantizar el triunfo del camarada candidato Luis Gerardo Caldera….

sin más que hacer referencia se despide de ustedes círculos Bolivarianos del Estado Zulia Eulise Abanero Coordinador región Zulia.

El padre Bolívar decía que los valores más grandes de un soldado era su disciplina y compromiso con la patria!!!!

INCREÍBLE Hay reconocidos empresarios zulianos que por el odio, envidia, resentimiento o que se yo, financian y facilitan la candidatura de Luis Caldera por el PSUV a la Gobernación del Zulia.

Si tienen un candidato (yo creo que no tienen realmente ni un partido) presentenlo al electorado y esa es una postura perfectamente entendible.

SEÑOR ALCALDE ADRIÁN ROMERO

En esta columna cuando usted lo ha hecho bien, lo hemos señalado.

Debe revisar la postura de algunos directores que conspiran desde dentro contra usted.

Yo y muchos estamos muy viejos para creer en que ese “comunicado” es de determinada autoría.

Claro que es hechura de Avilio Troconis pero extrañamente sus “enemigos” permanecen en gobierno y con poder.

Adrián por Dios, no nos subestimes a nosotros ni al SEBIN y lo digo como un consejo.

El silencio de Juan Pablo Guanipa o peor aún, el escándalo hacía solo un lado y no el de la alcaldía, tu y yo sabemos cual es la verdad.

La semana santa puede ser la frontera.

Recuerda algo que seguramente en Derecho Romano te debieron decir “La mujer del Cesar no solo debe serlo, sino parecerlo”.

EL TRIO LOS PANCHOS:

ALENIS, ELY Y LA CHICHA

Yo sé a qué obedece su postura y en especial la de ELY RAMÓN ATENCIO.

Un informe de la DEA que es del conocimiento de quienes investigan la ruta del narcotráfico puede aclararlo muy bien.

Ahora ELY, si el chavismo ha sido capaz de detener a sus “consentidos” como Tareck El Aissami, tú de verdad crees ¿qué dudaran contigo?.

Igual se los digo a los otros dos.

Es más, Rosales no está en posición de “salvar a nadie”. La decisión viene pronto.

