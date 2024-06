(17 de junio del 2024. El Venezolano).- Decenas de miles de propietarios de viviendas en Florida pronto estarán obligados a adquirir un seguro contra inundaciones. Las recientes inundaciones que anegaron grandes áreas de los condados de Broward y Miami-Dade durante la última semana han evidenciado la necesidad de esta medida, según los expertos en seguros.

En el condado de Broward, un total de 88,913 parcelas que anteriormente se encontraban en zonas de bajo riesgo de inundación serán reclasificadas a zonas especiales de riesgo de inundación. Esta actualización es parte de una revisión del mapa de inundaciones por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que entrará en vigor el 31 de julio.

Los prestatarios de préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno federal que residen en estas parcelas deberán, bajo los términos de sus préstamos, comprar un seguro contra inundaciones. Clara Inchastegui, residente de la comunidad de Sunset Lakes en Miramar, expresó su descontento al recibir la notificación de esta nueva obligación. “No estoy contenta con esto”, dijo Inchastegui. “Ahora vamos a tener que pagar por el seguro contra inundaciones y antes no lo hacíamos”.

Anuncios

La mayoría de las parcelas recién designadas como de alto riesgo se encuentran en áreas bajas del este y sur de Broward, que fueron gravemente afectadas por las fuertes lluvias de la última semana.

Aquellos que obtienen su seguro de vivienda a través de Citizens Property Insurance Corp., la aseguradora estatal, también se verán obligados a adquirir un seguro contra inundaciones para mantener sus pólizas. Esta ley, promulgada en 2022 tras el devastador huracán Ian, se está implementando de manera gradual hasta 2027, reportó The Sun Sentinel.

Aunque la ley eventualmente requerirá que casi todos los clientes de Citizens compren un seguro contra inundaciones, sin importar si viven o no en zonas de riesgo, desde el 1 de julio de 2023, todos los inmuebles con cobertura contra viento en zonas especiales de riesgo de inundación ya están obligados a cumplir con esta normativa.

Es común que los propietarios de viviendas afectadas por inundaciones descubran demasiado tarde que sus pólizas de seguro de hogar no cubren los daños causados por el agua, a menos que sea impulsada por el viento o resulte de una rotura del techo, las paredes, tuberías o fallos de electrodomésticos. Los daños por inundaciones causados por lluvias intensas, lagos desbordados, canales o marejadas ciclónicas solo están cubiertos por un seguro contra inundaciones.

“Lo que experimentamos esta semana es un recordatorio claro de que las inundaciones pueden ocurrir en cualquier momento en el sur de Florida, no solo durante los huracanes”, afirmó Mark Friedlander, director de comunicaciones corporativas del Instituto de Información de Seguros, financiado por la industria. “Y las inundaciones no se restringen a las zonas de inundación de FEMA. Pueden ocurrir en cualquier comunidad. Los propietarios de viviendas deben conocer su riesgo y evaluar qué tan vulnerables son a peligros como las inundaciones. No estás completamente protegido contra los peligros de las tormentas sin un seguro contra inundaciones”.

Florida, Líder en Pólizas de Seguro contra Inundaciones

Florida ya lidera el país en cuanto al número de propiedades aseguradas contra inundaciones a través del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, con 1.7 millones de pólizas de un total de 3.4 millones a nivel nacional. De estas, 666,513 se encuentran en la región tricounty del sur de Florida. Además, según la Oficina de Regulación de Seguros de Florida, a finales de 2023 había 76,348 pólizas de seguro contra inundaciones del mercado privado en todo el estado.

Sin embargo, estos números significan que solo alrededor del 19% de los más de 10 millones de hogares en Florida tienen seguro contra inundaciones. La falta de cobertura dejó a miles de víctimas del huracán Ian sin protección contra los daños por inundaciones. Según CoreLogic, empresa de análisis de datos, el huracán Ian causó $18 mil millones en daños por inundaciones no aseguradas en Florida y otros estados afectados como Carolina del Norte y del Sur.

Revisiones de Mapas y Sus Costos

FEMA revisa periódicamente sus mapas de riesgo de inundaciones, tomando en cuenta cambios como nuevos modelos de huracanes, datos de elevación actualizados y desarrollo urbano. Estos mapas asignan calificaciones de zonas de riesgo que indican la probabilidad de que una estructura se inunde. Las zonas designadas con la letra A, como AE o AH, están en alto riesgo de inundación, y las propiedades en estas zonas deben tener seguro contra inundaciones si tienen hipotecas respaldadas por el gobierno federal.

Las próximas revisiones de los mapas de riesgo de inundaciones del condado de Broward son las primeras en el sur de Florida que se finalizarán. El condado de Palm Beach también espera una carta de FEMA antes de finales de junio que finalice un mapa de riesgo de inundaciones revisado tras un estudio de ingeniería costera. Esta revisión añadiría 5,804 estructuras a zonas especiales de riesgo de inundación.

La implementación de seguros contra inundaciones obligatorios en Florida subraya la creciente importancia de estar preparados para los desastres naturales. Con las revisiones de los mapas de riesgo y las leyes recientes, se espera que más propietarios tomen medidas para proteger sus hogares y bienes, reconociendo que las inundaciones pueden ocurrir en cualquier momento y lugar.