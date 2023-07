(12 de julio del 2023. El Venezolano).- California ha gastado la asombrosa cantidad de US$ 17.500 millones tratando de combatir la falta de vivienda en solo cuatro años. Pero, en el mismo período de tiempo, de 2018 a 2022, la población de personas sin hogar del estado creció. La mitad de todos los estadounidenses que viven en las calles, según muestran los datos federales, viven en California.

En todo el país, la falta de vivienda va en aumento. Pero California está agregando más personas sin techo cada año que cualquier otro estado. Más de 170.000 personas sin hogar ahora viven aquí.

“El problema sería mucho peor, sin estas intervenciones”, dijo a CNN Jason Elliott, asesor principal sobre personas sin hogar del gobernador Gavin Newsom. “Y eso no es lo que la gente quiere oír. Lo entiendo, lo entendemos”.

Pero con US$ 17.500 millones, el estado podría, en teoría, haber pagado el alquiler de cada persona sin hogar en California durante esos cuatro años, incluso con los altos costos de vivienda del estado.

“Eso es reductivo… Tal vez eso funcione para mí, porque no tengo problemas significativos de salud conductual”, dijo Elliott. “Si dos tercios de las personas en las calles en este momento experimentan síntomas de salud mental, no podemos simplemente pagar el alquiler”.

Las matemáticas ciertamente reductivas dejarían casi US$ 4.000 millones para servicios como el tratamiento de la salud mental. Pero incluso si California quisiera pagar el alquiler de cada persona sin hogar, simplemente no hay suficientes viviendas asequibles para todos.

“Necesitamos 2,5 millones de unidades más en California”, dijo Elliott. “Este es un problema que lleva décadas y décadas en desarrollo debido a las decisiones políticas que hemos tomado. No estamos libres de culpa. Y cuando digo nosotros, me refiero a republicanos y demócratas por igual”.

Hasta 2024 se ha asignado un total de US$ 20.600 millones para combatir la falta de vivienda. Casi US$ 4.000 millones se destinaron a los gobiernos locales para gastar en iniciativas contra la falta de vivienda. US$ 3.700 millones se destinaron a un programa llamado Project Homekey, que también financia a los gobiernos locales, pero específicamente para comprar propiedades como moteles y edificios comerciales para convertirlos en viviendas asequibles permanentes. Hasta el momento se han terminado 13.500 unidades. “No es suficiente”, dijo Elliott. “Pero revertir la diapositiva es el primer paso para crear un aumento”, reseñó CNN.