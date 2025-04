(31 de marzo del 2025. El Venezolano).- A través de un nuevo video en redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele informó otra situación relacionada a criminales del Tren de Aragua y la MS-13.

El mandatario puntualizó: “Anoche, en un operativo militar conjunto con nuestros aliados de Estados Unidos, trasladamos a 17 criminales extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y la MS-13. Todos los individuos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de niños”.

Last night, in a joint military operation with our allies from the United States, we transferred 17 extremely dangerous criminals linked to Tren de Aragua and MS-13. All individuals are confirmed murderers and high-profile offenders, including six child rapists. This operation… pic.twitter.com/Tk1Xq7vnuB

Recalcó así que, esta operación “es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se pronunció en sus redes sociales y agradeció al presidente Bukele y su Gobierno por la “incomparable colaboración para hacer que nuestros países sean seguros contra el crimen transnacional y el terrorismo”.

Last night, in a successful counter-terrorism operation with our allies in El Salvador, the United States military transferred a group of 17 violent criminals from the Tren de Aragua and MS-13 organizations, including murderers and rapists.



In order to keep the American people…