(05 de agosto del 2024. El Venezolano).- La titular de la asociación argentina de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo este lunes que Nicolás Maduro “ha trampeado” en las elecciones presidenciales venezolanas, además de acusarlo de “dictador” y opinar que está “ofendiendo a la memoria” del expresidente Hugo Chávez (2002-2013).

“Se ve claramente que él ha trampeado, será un dictador, de todas formas, los ha habido y los habrá. Están votados, pero son dictadores también”, dijo Carlotto en declaraciones a Radio10 de Argentina, tras la controversia que desataron los resultados electorales que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, dieron ganador a Maduro.

La presidenta de Abuelas afirmó que Maduro “está ofendiendo a la memoria de Chávez porque está trampeando” y agregó que no tiene cómo justificar los resultados “porque no tiene las boletas, no tiene nada”.

Estas declaraciones están en línea con las opiniones de la exmandataria argentina Cristina Fernández (2007-2015), que durante un simposio en México el pasado sábado pidió que “por el propio legado de Chávez, se publiquen las actas”.

Distintos países de América Latina, entre ellos Argentina, no han reconocido el resultado anunciado por el CNE, mientras que otros como México, Brasil y Colombia han reclamado que el Gobierno venezolano haga públicas las actas de los testigos de votación, reportó El Carabobeño.

Milei y otros presidentes califican de fraude las elecciones

El presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros mandatarios en tildar de “fraude” y “estafa electoral” los resultados anunciados por el CNE el pasado 28 de julio.

Al día siguiente, Maduro expulsó a personal diplomático de Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay por sus «injerencistas acciones y declaraciones», pero el caso argentino adquirió relevancia por la situación de seis venezolanos opositores al Gobierno que se encuentran asilados desde marzo en la residencia de la embajada.

Tras la salida de los diplomáticos argentinos, el edificio -con los seis asilados aún dentro– quedó formalmente a cargo del Gobierno de Brasil.

Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, asegura que las actas divulgadas por su partido, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dan un 81 % de los votos al candidato antichavista Edmundo González Urrutia.

La falta de transparencia en el proceso electoral desató protestas en el país, con especial concentración en Caracas, dejando al menos13 muertos y más de 2.000 detenidos.