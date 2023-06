(28 de junio del 2023. El Venezolano).- Orgullo en estos días es sinónimo de celebraciones saturadas de banderas arco iris de la comunidad LGBTQ.

Es fácil olvidar sus orígenes solemnes con una marcha que conmemoró los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes frente a un bar gay de Nueva York, el Stonewall.

La cobertura de los medios de lo que hoy se conoce como los disturbios de Stonewall refleja las actitudes homofóbicas de esa era. A fines de la década de 1960, en la mayoría de los estados de Estados Unidos todavía era ilegal ser homosexual, ni una sola ley protegía a los homosexuales de la discriminación y no había políticos abiertamente homosexuales o íconos de la cultura pop.

En realidad, Stonewall incitó a una generación de activistas a formar un movimiento masivo de derechos civiles. Pero muchas de esas personas ya no están aquí para contarnos su historia de lo que sucedió.

Para precisar lo que sabemos, CNN habló con tres personas. David Carter pasó 10 años investigando y entrevistando a testigos para su libro “Stonewall: Los disturbios que desataron la revolución gay”. Eric Marcus es el creador del podcast “Making Gay History“, que incluye entrevistas con la difunta Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, pioneras activistas transgénero. Robert Bryan se unió a la multitud afuera del Stonewall Inn el 28 de junio de 1969, cuando una redada policial tomó un giro inesperado.

¿Qué era el Stonewall Inn?

El Stonewall Inn abrió sus puertas como un club gay en 1967 en el corazón del bohemio barrio de Greenwich Village de Manhattan. A pesar de los vientos progresivos que azotan a la nación, Nueva York era famosa por su estricta aplicación de las leyes contra los homosexuales que hacían peligroso que los homosexuales se congregaran en público, y mucho menos en un bar.

La mafia intervino para cosechar los beneficios. Para evitar las regulaciones estatales que prohibían a los homosexuales servir bebidas alcohólicas, el mafioso “Tony el Gordo” Lauria operaba el Stonewall Inn como un club privado, tomando su nombre del bar-restaurante anterior para no tener que cambiar el aviso.

Stonewall no era el único bar gay en Greenwich Village y no era el más agradable. No tenía agua corriente y sus ventanas estaban selladas con tablones para que nadie pudiera ver el interior. Las bebidas eran aguadas y demasiado caras.

Pero nada de eso les importaba a los clientes porque era uno de los pocos lugares donde podían bailar.

Robert Bryan fue a Nueva York en 1968 por los “chicos lindos bailando” en Stonewall. Él dice que la mayoría de la clientela era como él: gays, blancos y cisgénero (es decir, personas cuya identidad de género está alineada con el sexo con el que nacieron. Lo contrario a cisgénero es transgénero).

Las personas trans eran clientes ocasionales, pero en esa época, se autoidentificaban como drag queens o travestis, no como transgénero. Y rara vez se vestían con todo el atuendo, teniendo en cuenta no solo el acoso en la calle, sino también una ley que prohibía usar más de tres prendas de vestir asociadas con el sexo opuesto.