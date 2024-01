(08 de enero del 2023. El Venezolano).- El Partido Republicano de Florida tomó la decisión de destituir al presidente Christian Ziegler en una votación especial el pasado lunes, mientras enfrenta una investigación policial por acusaciones de violación en su contra. Este sorpresivo giro se produce a solo una semana antes de que el gobernador Ron DeSantis participe en la primera elección del grupo presidencial en Iowa.

La destitución de Ziegler fue respaldada por una mayoría de aproximadamente 200 miembros en una votación oral durante una reunión a puerta cerrada, según informó el senador estatal republicano Blaise Ingoglia, quien estuvo presente. Enfatizó que nadie habló a favor de Ziegler durante la votación. Evan Power, actual vicepresidente del Partido Republicano estatal, fue elegido para ocupar el puesto vacante.

Cabe destacar que Ziegler no asistió a la reunión, que fue crucial para su futuro político. El partido ya había suspendido a Ziegler el mes pasado y solicitó su renuncia, argumentando que no podía liderar de manera efectiva durante un año electoral crítico con las serias acusaciones en su contra, las cuales él niega rotundamente, informó The Sun Sentinel.

Líderes republicanos prominentes, incluyendo al gobernador Ron DeSantis, los senadores Marco Rubio y Rick Scott, habían instado previamente a Ziegler a renunciar. Sin embargo, el ahora ex presidente del partido se mantuvo firme en su posición y rechazó las peticiones de dimisión.

Este suceso tiene repercusiones significativas en la política de Florida, ya que DeSantis busca la nominación republicana para la presidencia, enfrentándose a la competencia del ex presidente Donald Trump, también residente de Florida. Mientras tanto, Rick Scott está en carrera para la reelección y Florida desempeñará un papel crucial en la determinación del control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El Partido Republicano de Florida, al tomar esta medida, busca preservar su imagen y unidad en un momento crucial del calendario electoral, demostrando su compromiso con la integridad y la transparencia en medio de acusaciones graves contra uno de sus líderes prominentes.