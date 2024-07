(18 de julio del 2024. El Venezolano).- Un bebé reportado como desaparecido fue encontrado a salvo, según la Policía de Doral.

Poco después de las 5:15 p. m. del lunes, los oficiales de la policía de Doral fueron enviados a una tienda CVS ubicada en Northwest 87th Avenue y 36th Street luego de recibir un informe sobre la desaparición de un bebé de una camioneta BMW estacionada afuera de la tienda. Una vez que llegaron las autoridades, los oficiales verificaron la matrícula del vehículo y obtuvieron la dirección registrada.

Los agentes acudieron al domicilio del propietario del carro, donde encontraron la puerta abierta. En el interior del apartamento encontraron al bebé solo, pero en buen estado de salud.

Anuncios

No está claro por qué el bebé quedó solo en casa ni por qué se hizo el informe inicial de su desaparición. Las autoridades dijeron que encontraron a la madre, pero que no enfrenta cargos por el momento. La policía no ofreció más información mientras la investigación continúa, reseñó WSVN