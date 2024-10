(11 de octubre del 2024. El Venezolano).- El candidato republicano a la presidencia estadounidense, Donald Trump, quiere a su familia, afirmó la vicepresidenta Kamala Harris durante una reunión con votantes latinos indecisos en un evento denominado ‘Los latinos preguntan… Kamala Harris responde’.

«Creo que Donald Trump ama a su familia, y creo que eso es muy importante», declaró Harris cuando le consultaron cuáles son las tres virtudes de su rival que podría enumerar. «Creo que la familia es una de las cosas más importantes que podemos priorizar», agregó la candidata demócrata.

«Pero no lo conozco realmente, para ser honesta con usted. Solo lo vi una vez, en el escenario del debate. No lo había conocido antes, así que realmente no tengo mucho más que ofrecerle», reconoció.

Anuncios

Asimismo, la candidata demócrata se refirió al enfoque de su rival: «Es sugerir que somos nosotros contra ellos, sean quienes sean, y hacer que los estadounidenses se señalen entre sí con el dedo, utilizando un lenguaje que menosprecia a las personas». «No creo que eso sea saludable para nuestra nación, y no admiro esto. Soy muy crítica con eso viniendo de alguien que quiere ser presidente de EE.UU.», dijo.