(22 de abril del 2024. El Venezolano).- Las pequeñas y medianas industrias en Argentina registraron su cuarto mes de contracción consecutiva, al puntuar un retroceso de 11,9 % el pasado marzo con respecto al mismo mes de 2023, aseguró el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González.

En conversación con la cadena C5N, González dijo este lunes que si bien tras la aplicación del paquete económico del Ejecutivo, “en la macroeconomía se ve alguna tranquilidad, (…) eso no se replica en la economía real“, donde no se nota “ninguna recuperación” en virtud de la coincidencia de dos factores, “los costos fuertes de servicios más la poca venta”.

El líder empresarial admitió que si bien el sector está lidiando “con inconvenientes” desde “hace mucho tiempo”, en los años precedentes no se registraron “crisis de actividad, pero sí un deterioro constante de la rentabilidad”, lo que aunado al repunte inflacionario del pasado diciembre, derivó en la situación actual porque las compañías de pequeño y mediano tamaño tenían “una espalda financiera muy débil”.

Anuncios

“Al haber una contracción tan fuerte del consumo de las pequeñas y medianas industrias, indudablemente te quita el día a día y no tenemos espalda como para poder proyectar no trabajar tantos días o bajar y tener una supervivencia más larga”, argumentó.

Según datos de la CAME, el desplome mensual alcanzó 28,5 % en enero, 25,5 % en febrero y 12,7 % en marzo. “Si miramos esos números, indudablemente se va dando que la caída no es tan fuerte. Pero estamos hablando de caída, no vimos ninguna recuperación. La lectura de la macroeconomía no necesariamente es la de la economía real”, completó.