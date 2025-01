(07 de enero del 2025. El Venezolano).- El Pentágono anunció que llegó a un acuerdo con un grupo de cinco demandantes, que representan a más de 30.000 veteranos LGTBIQ que dieron de baja por su orientación sexual, según informaron medios estadounidenses.

Los veteranos que demandaron al Departamento de Defensa resultaron despedidos cuando estaba en pie una polémica medida -conocida como ‘no preguntes, no cuentes’ o ‘don’t ask don’t tell’, en inglés- que obligaba a las personas LGTBQ a ocultar su sexualidad para poder ser militares.

El acuerdo agiliza el proceso para que estos veteranos puedan eliminar las referencias a su orientación sexual en los documentos de la baja y los récord del Departamento de Defensa, reseña EFE.

«Cuando me dieron de baja por mi orientación sexual, sentí que mi país me estaba diciendo que mi servicio no valía nada, que yo era ‘menos que’ por la persona a la que amaba», dijo Sherrill Farrell, una veterana de la Marina de los EE.UU. y una de las cinco personas que presentó la demanda, en un comunicado de prensa.

«Hoy, una vez más me siento orgullosa de haber servido a mi país defendiendo a veteranos como yo y asegurando que nuestro honor sea reconocido», agregó.