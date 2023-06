(07 de junio del 2023. El Venezolano).- El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence, del Partido Republicano, ha anunciado este miércoles oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024.

“Mi familia y yo fuimos bendecidos sin medida con oportunidades de servir a esta nación, y sería fácil quedarse al margen. Pero no es así como me educaron. Por eso hoy, ante Dios y mi familia, anuncio que me presento a la presidencia de EE.UU.”, afirmó Pence en un video. El político agregó que “tiempos diferentes exigen liderazgos diferentes”.

“Hoy nuestro partido y nuestro país necesitan un líder que apele, como dijo [el expresidente estadounidense Abraham] Lincoln, a ‘los mejores ángeles de nuestra naturaleza'”, declaró.

Se prevé que esta misma jornada Pence celebre un acto inaugural en el estado de Iowa.

Con su postulación, el exvicepresidente estadounidense se suma a la docena de otros candidatos conservadores que entraron en la carrera, pero el mayor desafío será el de su ex compañero de fórmula y actual favorito presidencial republicano, el expresidente Donald Trump.

Pence aboga por la prohibición nacional del aborto e hizo campaña contra las políticas de afirmación transgénero en las escuelas. Además, considera que EE.UU. debería ofrecer más apoyo a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia.

Poco después, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, también anunció su candidatura a la nominación presidencial republicana.