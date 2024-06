(21 de junio del 2024. El Venezolano).- En el resplandeciente universo de la alta costura, donde la tela se transforma en arte y la belleza se fusiona con la elegancia para dar vida a un espectáculo fascinante, emerge la figura de Alejandra Campos.

Esta modelo venezolana, con su porte angelical y su paso firme sobre las pasarelas, ha cautivado la atención de la industria de la moda, conquistando a los diseñadores más prestigiosos y al público más exigente.

Detrás de una mirada cautivadora y un porte elegante se esconde una personalidad encantadora y sencilla. Esta dualidad, aparentemente paradójica, define a Alejandra Campos, una mujer que ha conquistado las pasarelas más prestigiosas del mundo con su talento innegable y su humildad innata.

Como modelo ha tenido la oportunidad de desfilar para prestigiosas marcas y diseñadores como Ángel Sánchez, Giovanni Scutaro, Custo Barcelona, Pronovias, Cubel y Efraín Mogollón, dejando una huella imborrable en cada evento de moda que pisa

Un sueño hecho realidad

Desde sus primeros años, Alejandra se vio cautivada por el glamour y la elegancia del mundo de la moda. Inspirada por las revistas de moda y las pasarelas internacionales, soñaba con algún día verse reflejada en ellas.

Su sueño no estuvo exento de obstáculos. Proveniente del estado Monagas, donde las oportunidades en el modelaje eran escasas, Alejandra tuvo que enfrentar la competencia feroz de la industria y las dudas de quienes la rodeaban. Sin embargo, no se dejó vencer. Con una disciplina férrea y una perseverancia inquebrantable, se dedicó a perfeccionar sus habilidades y a buscar oportunidades. Su talento innato para posar y su encanto natural la convirtieron en una presencia irresistible en las pasarelas.

Su carrera como modelo la ha llevado a recorrer el mundo, brindándole la oportunidad de conocer culturas fascinantes y visitar lugares emblemáticos en países como Francia, Italia, España, Turquía, México y Panamá.

Su gran oportunidad: El París Fashion Week

La gran oportunidad de Alejandra llegó cuando fue invitada a participar en el fashion show de la reconocida casa de moda francesa Balmain, en la Semana de la Moda de París, un evento cumbre en el mundo de la moda y uno de los más prestigiosos del planeta. Esta experiencia marcó un hito en su carrera, consolidándola como una figura destacada en la industria.

Su participación en el París Fashion Week, no pasó desapercibida. La venezolana deslumbró con su elegancia y gracia, cautivando tanto al público como a la crítica especializada. La televisión alemana la calificó como la modelo más bella presente en el evento, y su imagen recorrió el mundo a través de las redes sociales y medios de comunicación: “¡Wow! increíble, lo considero un regalo de Dios, de hecho sé que fue así, fue un momento celestial. Nunca esperé que hicieran un segmento de mí en el programa, el cual además ha tenido mucha viralidad. He recibido muchísimo apoyo y amor de las personas y estoy muy feliz y agradecida por eso”, rememoro.

Imagina ser la protagonista de una película de Hollywood, rodeada de flashes y paparazzis, mientras la multitud te aclama. Para Alejandra Campos, esto no fue una fantasía, sino una realidad durante el París Fashion Week 2024. En una entrevista exclusiva, nos reveló el momento que más destacaría de su participación en el evento.

“El momento épico, sin duda alguna, fue cuando terminó el Fashion Show de Balmain. Salí a la calle y, para mi sorpresa, una ola de paparazzis me abordó con sus cámaras. Los flashes brillaban intensamente, reflejándose en mí como un sinfín de estrellas fugaces. Durante más de 10 minutos, me sentí como si estuviera viviendo mi propia película. Me sentí famosa, como una verdadera estrella de Hollywood, y fue una experiencia que jamás olvidaré.”

Su destacada participación en este evento de renombre internacional ha catapultado su carrera a nuevas alturas, abriendo un abanico de oportunidades emocionantes.

Alejandra ha experimentado un salto exponencial en su visibilidad y proyección, tanto a nivel nacional como internacional. La viralidad de la noticia de su participación en el París Fashion Week ha generado un gran revuelo, atrayendo la atención de medios de comunicación y público en general.

Como resultado de este éxito rotundo, la modelo ha recibido ofertas de trabajo de diversas partes del mundo, incluyendo lugares tan inesperados como Eslovaquia. Esto demuestra el alcance global que ha logrado su carrera y el potencial que tiene para seguir creciendo en la industria de la moda.

En definitiva, la participación de Alejandra Campos, en el París Fashion Week, ha sido un hito fundamental en su trayectoria profesional. Le ha otorgado renombre, le ha abierto nuevas puertas y le ha permitido posicionarse como una modelo venezolana de talla internacional.

Su mensaje para otras aspirantes a modelos

A las jóvenes que anhelan seguir sus pasos en el mundo del modelaje, les envía un mensaje de aliento: “Trabajen duro y nunca desistan de sus sueños ni duden de su capacidad de poder alcanzar sus metas. Venezuela tiene mucho talento que explotar y demostrar al mundo”, agregó.

Alejandra es una mujer empoderada con metas claras y ambiciosas, tiene la vista puesta en la cima: “Me gustaría ser un referente de mi cultura y del talento de mi país, conquistando el medio artístico nacional e internacional”, señaló con determinación. Su voz, cargada de pasión y convicción, reflejaba la seguridad de quien sabe lo que quiere y está dispuesta a luchar por ello.

Alejandra Campos, cierra esta entrevista con una frase que la define a la perfección: “Donde me cierran una puerta, yo misma me abro 10”. Esta frase refleja su espíritu luchador y su determinación para alcanzar sus sueños.

