(08 de junio del 2023. El Venezolano).- Luego de la operación por una hernia intestinal, el Vaticano confirmó que el papa Francisco transcurrió la noche de manera favorable. Durante la jornada de este jueves se espera un nuevo parte médico y se adelantó que continuará internado en el hospital Gemelli de Roma.

Horas después de la intervención quirúrgica, el cirujano Sergio Alfieri, quien estuvo a cargo de la operación, dio a conocer el parte médico donde confirmó que el “Papa está bien, creo que esa es la noticia que todos esperábamos. Está bien, despierto, consciente y ya ha hecho una broma hace diez minutos”.

Si bien durante el procedimiento no se presentaron complicaciones, el papa Francisco deberá permanecer hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma. Tras la primera jornada operatoria, el Vaticano anunció que “la noche ha trascurrido bien”. De hecho, medios italianos también aseguraron que el Sumo Pontífice tuvo una noche “tranquila”. De esa manera, se llevó calma a la población y se indicó que el nuevo parte médico se dará a conocer durante este jueves.

Más allá de que no se registró ninguna dificultad durante la operación, Alfieri aseguró que no se descarta cualquier otro tipo de patología. El cirujano fue el responsable de la operación de colon a la que se sometió el papa Francisco en 2021 y remarcó que no se sabe con precisión cuántos días deberá permanecer internado debido a sus antecedentes de salud y edad.

“El papa tiene 86 años, ya ha pasado por cuatro cirugías, fue hospitalizado recientemente por una infección pulmonar, y por lo tanto, claramente nosotros tomaremos todas las precauciones”, afirmó Alfieri quién planteó que de manera habitual la operación requiere de siete días de internación, pero en el caso del Santo Padre se deberá tener en cuenta su evaluación diaria, reseñó Infobae.

En cuanto a la intervención, el médico y director de cirugía del hospital Gemelli detalló que “se encontraron fuertes adherencias entre unas asas intestinales medial-tenuales parcialmente englobadas y el peritoneo parietal que era lo que provocaban los síntomas”. Por tal motivo, “se procedió a la liberación de las adherencias” y reconstrucción de la pared abdominal con una malla.

Al momento de brindar el primer parte médico, Alfieri recordó que el papa Francisco ya tenía la hernia que le provocaba “síndromes dolorosos, cada vez más recurrentes que iban empeorando”. Frente a dicha situación, tanto él como el pontífice decidieron proceder a la cirugía que si bien requirió de anestesia general “nunca ha tenido ningún problema”, aclaró debido a las versiones que habían surgido sobre posibles inconvenientes con la misma.

De hecho, se trata de la tercera vez que el papa es internado en el hospital romano, donde a fines de marzo permaneció internado por una “pulmonía aguda”. Más allá de las patologías presentadas de manera reciente, el Santo Padre también sufre de un problema en la rodilla derecha pero en varias oportunidades aseguró que no desea operarse.